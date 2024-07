“Si entra, va a quedar la...”: Fran Maira reaccionó al rumor que Guarén quiere ingresar a “Ganar o servir” para “encararla”

Una bomba recibió la joven Fran Maira cuando nuevamente la mejor amiga que perdió hace unos meses salió a colación en el reality show, “Ganar o servir”. Ella con joven que la acompañó por 7 años, Valentina Torres más conocida como “La Guarén”, se distanciaron después de la salida de ésta de “Tierra Brava”, que coincidió con el inicio de su pololeo con Nicolás Solabarrieta.

Una actividad de Karla Constant dejó la grande, y el dolor que siente Maira se transformará en rabia. La animadora llegó con “titulares” sobre los integrantes del equipo “Soberanos”, quienes se encontraban viendo lo que sucedía a través de las pantallas, sin derecho a réplica.

“Valentina Torres, más conocida como ‘la Guarén’ quiere ingresar al reality para encarar a su examiga, Fran Maira”, leyó Constant quien levantó un diario cuya cuña era “Ella Miente”.

La joven mordió el anzuelo y comenzó a irse en contra de Torres, “‘Ella miente’ ¿de qué? Si no he dicho nada. Si hablara, te dejo como la mierda frente a todo Chile. Carerraja”, lanzó.

Por su parte, Botota Fox, Luis Mateucci y Raimundo Cerda defendieron a Fran Maira ante el titular de Karla Constant afirmando que nunca ha hablado sobre Valentina. Pangal Andrade junto a Oriana Marzoli confirmaron que la joven tampoco ha querido hablar sobre la Guarén.

El dolor y enojo de Fran Maira

La joven se vio evidentemente molesta y dolida después de la lectura de este titular. “Quedé como la mie*** enfrente de todo Chile” le dijo a Oriana una vez que pudieron ir a defenderse de las “portadas de diarios”. Su amiga le respondió “irreal que tú te portaste genial y nunca hablaste de ella”.

La animadora Karla Constant le preguntó a los participantes si querían ocupar su derecho a réplica, y Fran fue la primera en hacerlo. “Sobre mi noticia, la verdad es que dudo que lo haya dicho porque si fuera así, pero de ser así, me extrañaría mucho”, partió.

“Yo jamás he expuesto ni voy a exponer la relación con ella por respeto. Cada vez que yo tengo una relación sea de amistad, sea de amor, sea lo que sea, hay un respeto que uno tiene y eso es hasta siempre. A mí ya me había llegado ese supuesto rumor que ella quería ingresar, y que entre. Pero si quiere venir a encararme y la única hueona que va a quedar como la mie*** es ella porque yo me he portado la raja”, agregó.

Una vez que terminó la actividad, Fran fue a hablar con Rai, quienes fueron interrumpidos por Botota Fox quien exclamó en tono de broma “¡Y que pase la Guarén!”. Maira quedó seria, intentando demostrar indiferencia, y la transformista le preguntó qué pasaría si entra Valentina. “Si entra, va a quedar la cag****”, dijo.

Botota le consultó si fue tan terrible lo que pasó, y dijo que para ella sí, “encontraría feo que entrara a un reality para solucionar las cosas. Si intentara (pelear) conmigo, la voy a mandar a la mierda porque la hueona tuvo 7 meses para hablarme afuera y viene acá para hablarme”.

Posteriormente, dijo que le dolió lo que sucedió con Guarén porque “es la hueona más simpática que he conocida en mi p*** vida. Con esa hueona me he reído tanto tanto”.