“Te vas a poner a llorar de verdad ahora, payaso”: Pangal Andrade perdió la paciencia ante las insistentes provocaciones de Luis Mateucci

La pelea entre Pangal Andrade y Luis Mateucci continuó en el nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?”, protagonizando un nuevo momento dentro de la casona a raíz de las insistentes provocaciones del argentino.

Cabe recordar que en el episodio anterior, pudimos ver el inicio de la pelea, en donde el trasandino molestó a distancia al ganador de “Año 0″ gritándole y cantándole, éste perdiera los estribos y corrió a pegarle, siendo retenido por sus compañeros y por parte de la producción.

Posteriormente, ambos fueron consolados por su cercanos: “Ahora se está haciendo la víctima, no tiene argumentos. No me molesta que me diga ‘Quico’, me da lo mismo porque nunca vi ese programa, pero si me lo dice 30 veces mientras estoy cocinando para ellos, me va a molestar. Y no me lo va a decir de nuevo, yo voy a saltar. No voy a ser como Fabio, no le voy a escupir el agua”, aseguró Pangal, ya más calmado.

Gala Caldirola y Julia Fernándes apoyaron a al capitán de “Soberanos” resaltando sus virtudes. “Te admiro demasiado. Eres un hombre con los pantalones bien puestos. Este otro h… no merece el mismo respeto que mereces tú”, le dijo la española.

Mientras tanto, Amanda reunió a los integrantes de “Resistencia” y todos le aseguraron que nunca gritaron “Quico”, sino “equipo”. Sin embargo, Camila Recabarren le confesó a la institutriz que vio a Luis revelar su plan de hacerse golpear por Pangal para que lo echaran.

“Va a decir cualquier cosa para h…, dice que es la única forma de echarte. Y lo sigue diciendo, si está cag… de la risa”, le indicó luego la ex MissChile a Pangal.

Segundo round

Un rato después casi pelearon nuevamente cuando los señores almorzaban, puesto que Luis empezó a gritarle de nuevo a Pangal. Cuando el kayakista le dio una mirada intimidante al argentino, éste reclamó. “Pará, dejá de mirar. Yo paro pero dejá de mirar haciéndote el canchero”, le dijo Mateucci.

Pangal le respondió: “Te vas a poner a llorar de verdad ahora, payaso”, y el argentino se puso de pie y lo fue a encarar de nuevo. “¿Vos te pensás que yo me voy a achicar?”, le preguntó Luis, y tuvo que ser retenido por sus compañeros de equipo.

Más tarde, ya más calmado, Pangal admitió que no debió haber caído en el juego de Luis. “Voy a intentar no pisar el palito”, dijo.