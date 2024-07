“Tuvimos hartas polémicas”: Pancha Merino se refirió a su actual relación con Felipe Avello y recordó su paso por programa de farándula

Francisca Merino se refirió a su actual relación con Felipe Avello, revelando que en el pasado tuvieron varios problemas por sus bromas en un extinto programa de farándula. Sin embargo, a pesar de todo, tienen un vínculo increíble.

En una conversación con La Cuarta, la rostro de TV+ recordó algunas de sus palabras sobre el humorista en “Podemos Hablar”

“Me habría encantado tener ese talento, quise, lo seguí, me metí en varios problemas por tratar de ser como él”, dijo sobre Felipe Avello y SQP en el espacio de CHV.

En relación a esto, Pancha comentó: “Tuvimos hartas polémicas. Una vez un grupo de música nos demandó a mí y a Felipe; él les dijo todo y yo me colé diciendo “sí, tiene razón”, y ahí estábamos los dos... Puras estupideces... Claro, Felipe trabaja mucho con la improvisación, y además es cultísimo. Y a mí no me daba po’, jajaja. Nos enojábamos televisivamente, no de verdad”, aclaró.

De hecho su buena onda sigue hasta ahora, de hecho, ha estado presente en importantes momentos de la carrera de Avello, entre ellos su presentación en la Quinta Vergara en el 2019.

“Yo lo quiero muchísimo. Lo fui a ver al Festival de Viña. Me encantó... Soy mala para ir a los shows, no tengo tieeempo, tengo tres hijos...”.

“Él se picaba muchísimo conmigo”

Asimismo, Merino rememoró cuando compartió con Felipe en el programa conducido por Ignacio Franzani, en el 2017.

“Con Felipe una vez estuvimos de invitados en Mentiras Verdaderas. Mi chanchito, es tan bueno, yo lo quiero mucho...”, expresó.

Cabe recordar que en aquel espacio de La Red, Avello le lanzó flores a su excolega, asegurando que Pancha “tiene una energía que no me acomoda”.

“Él se picaba muchísimo conmigo, porque yo le echaba a perder su rutina, me metía en medio, de picada po’. Uy, se enojaba. Después nos íbamos a comerciales, y me decía: “¡Eres una taraadaaaaa!”, sostuvo la actriz, en el diálogo con el medio ya mencionado.