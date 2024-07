“Y sí, antes de entrar acá...”: La hot confesión de Facundo sobre Pamela Díaz que sorprendió a Oriana Marzoli

Un particular momento protagonizaron Facundo González y Oriana Marzoli en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, esto luego de que el argentino lanzara una confesión bastante hot con respecto a su relación con Pamela Díaz.

Todo ocurrió cuando ambos coqueteaban, en donde la española aprovechó de preguntarle sobre cuándo había sido la última vez que tuvo relaciones sexuales. A lo que él respondió que fue el mismo día que ingresó al encierro de Canal 13.

“Ya te conté”, le dijo Facundo, cuando la española le preguntó con quién. “Ah, con esa persona...”, comentó Marzoli, refiriéndose a La Fiera.

“Yo le tengo cariño, porque se portó muy bien y fue una buena persona (conmigo). Con Fabio también, lo ayudó mucho”, aseguró el argentino, agregando que Pamela “es una buena persona, más allá de que a ti no te caiga o no sé qué problema hay. Y sí, antes de entrar acá (nos vimos)”.

Acto seguido, Oriana le consultó cuántas veces y Facundo aseguró que se han reunido en varias oportunidades con Díaz, y le confesó cuántas veces tuvieron sexo: fueron entre cinco y seis veces, según él.

“Me vino a ver a Perú una vez”, le contó.

“Me dijo ‘si están con alguien así yo no voy a entrar, pero yo sé que tú tienes que (jugar)’. Yo le respondí ‘yo soy el puto donde vaya, no necesito de una mujer, así que tranquila (...) y la primera que besé fue a vos, porque te encontraba atractiva”, aseguró.

Por su parte, Oriana Marzoli le comentó: “Lo siento por tu amiga, por lo que sea, no me importa”, respondió.

Pamela habló de la relación de Oriana y Facundo

Cabe recordar que hace un par de días Pamela Díaz habló sobre la relación de los participantes de “¿Ganar o Servir?”, revelando que la española le pidió al argentino que la dejara de seguir en redes sociales.

“Mandó a decirle a la gente de la producción que Facundo ya no me siga en Instagram”, comentó en su programa “Sin Editar”.