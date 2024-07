“Me molesta profundamente...”: Claudia Schmitd se fue en contra de Carla Jara y Karen Paola tras dichos sobre Cathy Barriga

Esta semana, un particular momento del podcast de Carla Jara, “Entre amigas y copas”, cuando estaba de invitada Karen Paola acaparó los titulares de la prensa. Ellas respondieron a la pregunta sobre quién era la persona más pesada de “Mekano”, y no tuvieron ningún freno al revelar la identidad de la mujer en cuestión.

“La pesada ya la sabemos… está en su casa, encerrada, sin poder salir ¡Qué pena por usted!”, haciendo alusión a la exalcaldesa de Maipú. “Mándale saludos, porque te está viendo. Tiene mucho tiempo libre”, añadió Jara en tono de broma, despertando las risas de la cantante.

“Ella no fue muy amorosa conmigo, la verdad…”, contó la actual panelista de “Buenos días a todos”. “¿Pelémosla?, ¿hagámosla mier..? No, no vale la pena. No gastemos tiempo en eso”, cerró Carla Jara.

“Me parece horrible”

En el panel de “Zona de estrellas” hablaron sobre este episodio vivido en el programa de Carla Jara, y la panelista Claudia Schmitd arremetió con todo en contra de ella y Karen Bejarano. “Me parece horrible y en este minuto estoy muy enojada por este tema”, partió.

“¿Sabes por qué me molesta? Porque uno no puede estar disfrutando de la desgracia ajena”, señaló para después apuntar a la intérprete de “Dime”. “¿A vos te hubiese gustado Karen Bejarano, Karen Paola, que todas las chiquillas exMekano se rieran con tu situación de las fotografías que se filtraron?”, agregó.

“Es muy fácil ahora que están en ‘un buen momento’ con un buen piso, Karen Paola y Carla Jara, ahora es muy fácil venir a reírse de la gente porque están bien, están un poquito sólidas. Pero, cuando estaban en el piso llorando en los rincones. Karen Bejarano en Mega cuando no le daban una oportunidad laboral y se sentía pésimo y cayó en depresión”, continuó.

“Me molesta profundamente que la gente le pegue en el piso a una persona, desfachatez”, cerró.