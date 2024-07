“No me reconozco en esa distancia”: Malucha Pinto contó su versión sobre su “alejamiento” con Cristián García-Huidobro

En junio el actor nacional, Cristián García-Huidobro, sorprendió al revelar el distanciamiento con su colega y amiga, Malucha Pinto. ¿El motivo? Posturas políticas que chocaban, pero señaló que no era algo permanente ni diferencias irreconciliables.

En su participación de “Podemos Hablar”, Cristián señaló que “ella estaba con la cosa de la primera línea y yo estoy totalmente en desacuerdo con esa famosa primera línea. Ahí comenzó el choque grande entre los dos”.

“No es una cosa tremenda, pero si hay diferencias, no es que nos veamos y nos pongamos a insultarnos, pero son diferencias fundamentales de la vida”, agregó.

La perspectiva de Malucha

La actriz estuvo de invitada en el mismo estelar de Chilevisión, en donde García-Huidobro habló sobre este distanciamiento que existe entre los exintegrantes de “Los Eguiguren”. Ella partió señalando que conoce a Cristián desde que estaban en el colegio.

“Hemos vivido muchas experiencias juntos. Él iba mucho a mi casa, mi papá lo quería mucho, lo encontraba un chiquillo muy inteligente, hicimos clases juntos. Después ‘Los Eguiguren’, ‘De chinco a la jote’. Tengo una larga vida con Cristián”, comenzó.

“Yo no me siento alejada de él, no me reconozco en esa distancia. Lo quiero mucho, lo voy a seguir queriendo siempre, forma parte de mis espacios sagrados de amistad, de complicidad, de fraternidad, de risa, de haberlo pasado muy bien juntos. No sé, esto es como una vola’ que se pegó Cristián yo encuentro”, añadió la actriz.

Sobre el episodio de un reto que acusa Cristián García-Huidobro tras haberle dado una entrevista a Checho Hirane, la actriz aseguró que no se acuerda que esto haya pasado, ni siquiera sabía que se había juntado con el comediante.

Finalmente, el animador Julio César Rodríguez le preguntó si quiere darle un mensaje a Cristián, y ella respondió que “decirle que te quiero, te quiero para siempre, te respeto. He aprendido de ti además a lo largo de la vida, de su energía, de su impulso, su pasión de llevar adelante sus propias obsesiones. Yo también he hecho lo mismo, hay demasiada historia juntos”.