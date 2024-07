¿Confirmó que es sobre la “Guarén”?: Fran Maira entró en detalles sobre su canción “Desleal”

Cada vez estamos más cerca de ver el reencuentro entre Fran Maira y Valentina Torres, más conocida como “la Guarén”, en el reality “Ganar o servir”. Su amistad fue pública y su quiebre también, mas no se ha dado a conocer el real motivo de su distanciamiento.

En los últimos capítulos del reality, Fran ha sido aleonada sobre este tema, asegurando que la Guarén ha arremetido en contra de ella y que quiere ir a encararla. “Si entra, va a quedar la cag****”, dijo la joven detrás del éxito viral, “Amiga Ya Mato”.

“Encontraría feo que entrara a un reality para solucionar las cosas. Si intentara (pelear) conmigo, la voy a mandar a la mierda porque la hueona tuvo 7 meses para hablarme afuera y viene acá para hablarme”, agregó la empresaria y cantante.

Princesa Alba & Fran Maira Captura: ELLA ES TAN REAL!!!

“La decepción de una amiga duele más que la de un ex”

Estas emisiones de las declaraciones de Maira coinciden con su participación en el podcast de la cantante Princesa Alba, “ELLA ES TAN REAL!!!”, en donde la chica reality fue la primera invitada, que también resultó ser una de sus excompañeras de colegio. En una de las secciones del programa, se invitó a Fran a que ahondara en una de las letras de sus canciones.

“Amiga se hacía llamar, y a la primera que tuviste fuiste a fallar”, es una de las frases que la exGran Hermano tuvo que explicar sobre su canción titulada “Desleal”. “Dime quién no ha tenido una amiga que cree que es su amiga así tu hermana para toda la vida, y después te das cuenta que no. Creo que a todas nos ha pasado”, partió.

“Esa canción que se llama ‘Desleal’ va un poco dedicada a todas las personas que hemos pasado por traiciones o por decepciones en amistades. Siempre en las canciones se habla de los amores, del ex, pero siento que me faltaba una letra más tiradera para tu amiga”, agregó.

Princesa Alba le consultó si se arreglaron con esta persona y si es sobre la persona que todos creen, es decir la “Guarén”. A lo que Fran Maira juguetonamente dijo “quizás, tal vez, puede ser”. Sin embargo, con sus siguientes dichos dio a entrever que efectivamente es sobre Valentina Torres.

“Para no dar spoilers (adelantos del reality), no puedo hablar de eso porque se viene, pero bien. Donde hubo fuego cenizas quedan dicen, pero igual la canción está. Que le caiga a quien le caiga”, añadió.

La dueña de casa señaló que se sintió muy identificada con la canción de Maira, y que también pasó por un dolor muy grande tras decepcionarse de su mejor amiga que la comenzó a ningunear después de que lanzó su canción “Mi Only One”, la cual generó muchas críticas en redes sociales.

Ante esto, Fran dijo que “a mí me pasó que la decepción de una amiga duele más que la de un ex. Yo de verdad con esta persona de esa canción, lo pasé... ni cuando estuve enamorada. Me dolió demasiado, me dolió mucho”.

“Duelen más, pero bueno pasa. Al final yo creo que las relaciones son un ciclo, y todo tiene un fin lamentablemente. Ya no se puede confiar en nadie”, cerró Fran Maira.