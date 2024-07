Francisca Walker revela cómo preparó su rol de Herminia para “El Señor de la Querencia”

Se acerca a pasos agigantados el estreno del remake de “El Señor de la Querencia”, por las pantallas de Mega, y en esta ardiente paciencia al debut Fran Walker comentó sus procesos para prepaarar el personaje de Herminia.

Cabe recordar que la hermana de Manuel Pradenas se desempeña como prostituta en un afamado burdel del lugar, y en la versión original, emitida por TVN el 2008, fue interpretada por Beñoña Basauri.

“Aunque sean la misma historia, las mismas escenas, existe un punto de vista más crítico al rol de la mujer en la época, a la condena a la diversidad sexual, a la religión como justificación para cometer crímenes”, advirtió la actriz en conversación con Teleseries.cl.

“Han pasado dieciséis años y, afortunadamente, esos temas hoy están más desarrollados y existe otra perspectiva de época”, fundamentó Francisca.

En este sentido, la artista conisdera “interesante” que se vuelva a trabajar con guiones antiguos de producciones dramáticas estrenadas años atrás.

“Los buenos textos en las obras de teatro se hacen una y otra vez. Algunas películas también tienen reversiones. ¿Por qué las teleseries tendrían que quedar fuera de eso?”, reflexionó.

En todo caso, hizo el alcance de que “las audiencias necesitamos nuevas historias que dialoguen con el Chile que somos hoy”.

“Herminia Pradenas es un personaje soñado”

Fran Walker valora que ha resultado “entretenido” para ella dar vida a este rol de “El Señor de la Querencia”.

“Herminia Pradenas es un personaje soñado, una mujer empoderada, prostituta, bruja y muy leal. Es muy inteligente, ya que con los pocos recursos que tiene, logra manejar personas y situaciones a su antojo”, destacó.

Es más, la actriz sinceró que para construir su papel no tomó mayormente en cuenta la interpretación original de Begoña Basauri.

“Simplemente he intentado plasmar lo que yo me imagino de ese personaje al leerlo en el papel. Traté de no mirar mucho la primera versión”, admitió.

Por último, reveló un detalle de producción del personaje que no es menor en términos de tiempo antes de entrar a grabar las escenas, al señalar que “demoro casi una hora en hacerme los rulos y el peinado, pero a estas alturas ya estoy acostumbrada. El resultado vale la pena”.