“¡Hashtag ‘funada’! ... No es mi culpa que no te quiera ni Dios”: Oriana Marzoli le lanzó con todo contra Camila Recabarren tras feroz discusión en “¿Ganar o Servir?”

Oriana Marzoli y Camila Recabarren protagonizaron una feroz pelea durante el nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?”, todo por culpa de un adaptador para secarse el pelo.

Todo comenzó cuando la española se encontraba buscando este objeto en su habitación, sin embargo, no pudo encontrarlo. Acto seguido, les preguntó a las recién llegadas Julia Fernándes y Blue Mary, pero ambas aseguraron no saber nada del aparato.

Desesperada al no poder encontrarlo, Oriana empezó a asumir que se lo robaron. “¡No sé dónde está, alucino con la gente rata, ladrona! ¡Me lo ha cogido alguien! ¡Qué p… asco me da todo el mundo! Si me lo han roto a propósito, vamos a tener un problema”, se quejó.

Finalmente encontró el aparato, pero roto y en la basura. Este hecho provocó la furia de la rubia, quien lo lanzó al suelo y salió a preguntar por toda la casa quien fue la culpable. “¡Me pone de p… hostia que me mientan en la cara! Alguien evidentemente lo ha roto y no me lo ha querido decir”, reclamó a viva voz.

El round

Por su parte, Camila Recabarren le contestó que no debería hacer tanto show por un simple aparato, y Oriana reaccionó gritando: “¡No es un show, para mí es importante! Para ti será importante ponerte 20 pendientes en la oreja y se te pierde uno y lloras, ¡pues para mí es importante mi pelo!”.

Tras los gritos que ya se vieron en el adelanto, la exMiss Chile admitió que ella fue la responsable. “¡Yo te lo rompí, qué tanta h…!”, admitió la ex Miss Chile, y Oriana respondió con furia.

“¡Hashtag ‘funada’! ¡Te estabas tardando en revelarte, te estabas acojonando, cag…! ¡A mí no te me acerques!, respondió Oriana, con un tono de voz alto.

“Se te van a perder todas las cosas”, amenazó Recabarren. A lo que Oriana le dijo: “Eres tan ordinaria (...) No es mi culpa que no te quiera ni Dios y que no te miren ni en tu casa”, le dijo.

Facundo finalmente se llevó a la española para que no siguiera peleando. “¿En qué momento yo insulté a esta persona? Yo tengo otro level”, afirmó ésta.

Un rato después, Camila se mostró triste por lo ocurrido mientras estaba acostada, y Blue Mary la consoló y le aconsejó no caer en el juego de Oriana.

“Yo también me tengo que controlar porque me dan ganas de meterme. Pero sabemos cómo es, se las sabe por libro. Y la que se lo quebró no se lo va a decir nunca, porque le tienen miedo”, comentó la locutora, dejando claro que no fue Camila quien rompió el adaptador y que simplemente le respondió para que dejara de hacer una escena.