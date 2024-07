“Sus tiempos no me calzan”: Gissella Gallardo desmiente dichos de Gala Caldirola y asegura que “no le hizo bien a Mauricio”

En un reciente episodio de Sígueme, Gissella Gallardo abordó las recientes declaraciones de Gala Caldirola al interior del reality “Ganar o Servir”. La española reveló detalles sobre su pasada relación con el comentarista deportivo, señalando que su vínculo duró más de un año, pero decidieron mantenerlo en secreto debido a la reciente separación del exfutbolista con su exesposa.

PUBLICIDAD

Fue en medio de una dinámica del reality que Caldirola comentó: “Cuando nos conocimos él ya estaba separado, pero como era reciente, respetamos el tiempo que correspondía, y lo contamos después de casi un año”. Estas declaraciones buscaron aclarar que no se entrometió en el matrimonio de Pinilla y Gallardo, un rumor que había circulado previamente.

Sin embargo, las palabras de Caldirola no pasaron desapercibidas para Gissella Gallardo, quien cuestionó la versión de la modelo. En el programa “Sígueme” declaró que: “Sus tiempos no me calzan porque ella dijo que estuvieron un año de relación, y la verdad es que este fue el primer año en que me separé, a fines de marzo de 2023″.

Gissella desmintió a Gala Caldirola

Gallardo continuó negando la versión de la española: “A las dos semanas, supuestamente, empieza esta relación con ella, cosa que no fue así porque siempre tratamos de volver con Mauricio y arreglar las cosas. Nos separamos y a las dos semanas se empezó a hablar. Lo negaban mucho, pero ella ahora cuenta en el reality que estuvieron un año en relación y yo eso lo desmiento”.

La periodista también sugirió tener diferencias fundamentales con la modelo: “No podríamos ser amigas porque somos muy distintas, tenemos otros valores, la forma no la comparto”.

“No creo que haya sido una persona que le haya hecho bien a Mauricio”, sentenció.

Gissella Gallardo en Sígueme. Captura de pantalla

Gallardo también negó que el motivo del quiebre se haya debido a una infidelidad y reveló algunos detalles sobre su separación de Pinilla, mencionando que el quiebre fue por un “tema de desgaste, por malas intenciones de otras personas, sobre todo porque nos estábamos alejando mucho. Él estaba muy trabajólico, nos cambiamos de casa, no coincidíamos en los horarios”.