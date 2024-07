La inusual petición que le hizo Melina Noto a Pangal Andrade para irse a vivir juntos

Durante estas últimas horas, Melina Noto reveló la inusual petición que le hizo a Pangal Andrade para lograr concretar su cambio de casa e irse a vivir con él.

Fue mientras estaba como invitada estelar en el programa conducido por Mauricio Pinilla, “Fuera del Área”, la estudiante de periodismo habló sobre su relación amorosa con el chico reality, quien volvió hace un par de días a su hogar tras haber estado tres meses en el encierro de “¿Ganar o Servir?”.

En este contexto, y ya que el deportista se encuentra en Chile, la periodista reveló cuál fue la única y gran condición que le puso para irse a vivir juntos.

“Aún no vivimos juntos, pero lo haremos a fin de año… cuando me termine el clóset. Esa fue mi condición”, relató la argentina en el espacio del exfutbolista, quien hace unas semanas aseguró que ve su futuro con Pangal.

En esa linea, Melina explicó que esta petición se debe a su actual laburo. “Es que es así, más si uno trabaja en medios, en donde tienes que estar distinta todos los días. Quiero mi walking clóset, quiero mi espacio”, sostuvo.

Asimismo, Noto reveló una información bastante importante sobre su relación con Andrade, y es que afirmó que en sus años de relación, jamás han tenido una pelea.

“Llevamos cuatro años pololeando y cinco desde que nos conocemos. Yo creo que ya es ahí”, remató.

Melina quiere formar una familia

Cabe recordar que hace un par de semanas que Noto conversó con Publimetro sobre sus planes con Pangal, asegurando que sí se ve formando una familia con el participante del reality de Canal 13.

“Definitivamente me proyecto en tener una familia con él, pero no es algo que por arte de magia uno queda embarazada, y creo que también hay muchas presiones al respecto. Entonces, no sé si podría decirte sí, tal día, pero sí me proyecto en tener una familia con él a largo plazo”, recalcó.

Según las palabras de la estudiante de periodismo, ella tiene intenciones de “casarme, tener hijos y todo” con Pangal.