“No quiero hacer una colaboración ni nada por el estilo con él”: Joven que entrevistó a Federico Sánchez revela que el arquitecto lo contactó para disculparse

Recientemente el rostro de City Tour, Federico Sánchez fue duramente criticado en redes luego de su petulante actitud con un joven de 15 años que le realizó una entrevista para su canal de Tik tok. Fue en medio de un evento automovilístico que Sebastián Ortiz se acercó al arquitecto para realizarle algunas preguntas. Sin embargo, la disposición de Sánchez dejó mucho que desear.

El video de la entrevista, que rápidamente se volvió viral, mostraba a Sánchez interrumpiendo y menospreciando repetidamente las preguntas de Sebastián, calificándolas de “malas, fomes, básicas y pencas”.

A pesar de la controversia, Federico Sánchez, conocido por su trabajo en el programa “City Tour”, no se ha referido públicamente al incidente. Sin embargo, Sebastián reveló en una entrevista con CHV que Sánchez se contactó con él a través de Instagram, aparentemente para disculparse y enmendar lo ocurrido.

“Me sentí pasado a llevar”

Pese a las disculpas y la propuesta ofrecida por el rostro de TV, Sebastián asegura que no tiene pensado volver a grabar con el arquitecto, y explicó sus motivos.

“Al principio me lo tomé a juego y le seguí el juego (…) pero lamentablemente no se pudo llegar a lo que yo quise”, comentó Sebastián sobre la entrevista. A pesar de sus esfuerzos por mantener una actitud positiva, la situación se volvió particularmente incómoda cuando Sánchez le quitó el micrófono para que otra persona hiciera las preguntas, relató el creador de contenido.

“Al final, cuando se ve que me quita el micrófono -que yo corte esa parte-, ahí sí me sentí pasado a llevar porque no le tomó el peso a mi entrevista, no le tomó la importancia que yo estaba esperando”, explicó el joven.

“No estoy pensando en volver a hablar, ni hacer una colaboración ni nada por el estilo con él”, dijo el joven.