Nuevo round de Oriana Marzoli: La española se molestó con Pangal tras aconsejar a Fran Maira sobre su amistad

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Oriana Marzoli protagonizó un tenso momento con Pangal Andrade tras escuchar ciertos cuestionamientos sobre su amistad con Francisca Maira.

PUBLICIDAD

Todo surgió cuando el deportista le estaba aconsejando a la exGran Hermano sobre su vínculo con la española: “A veces quedas siendo un poco la sombra de Oriana… A veces la idolatras tanto cuando dices sus argumentos y sus argumentos son heavy. Creo que a veces no es bueno premiar esos argumentos”, le recomendó el deportista.

A lo que Fran le respondió: “Ella es mi amiga y la voy a apañar hasta morir y yo no soy nadie para decirle lo que tiene que hacer”.

“Obviamente, hay cosas en las que no me meto porque no me incumben, en las peleas que ella tenga, no me meto”, aseguró, puesto que su compañera de encierro normalmente está involucrada en los conflictos dentro de la casona del reality de Canal 13.

Aunque no solamente Austin Palao estaba siendo testigo de esta conversación, sino que Luis Mateucci también estaba escuchando todo y como buen amigo de Oriana, le contó todo.

Ante esto, oriana explotó y fue directamente a encargar a Pangal: “¿Es verdad, Fran, que te dijeron que me tenías que decir algo?”, preguntó, para luego encarar a Andrade: “¿Por qué Fran me tiene que decir cosas?”, lo emplazó.

“Porque es tu amiga y los amigos se dicen las cosas”, se defendió el ganador de “Año 0″.

PUBLICIDAD

¿Se acabó la amistad?

Aunque, los participantes del reality de Canal 13 nunca pudieron coincidir en opiniones y terminaron en una fuerte discusión, en donde Oriana declaró que ya no considera a Pangal como su amigo.

“No me metas en tus peleas y si tú quieres pelear conmigo, yo no voy a pelear”, aclaró Andrade, esto puesto que la española lo mencionó en una pelea con Gala Caldirola, asegurando que él sintió que la ex de Mauricio Isla le intentó coquetear en los primeros días de encierro.

De igual manera, Oriana aseguró que Pangal “incentiva” las peleas dentro de la casona.

“Me caes bien, pero no podemos ser amigos porque tenemos pensamientos diferentes, pero no le digas a mi amiga lo que tiene que hacer (...) Me parece feo, es un golpe bajo ir con la amiga para que me deje sola”, insistió Marzoli.

Por último, cuando Fran y Oriana continuaron hablando del tema fuera de la casa, esta última se descargó sin filtro.

“Es una vergüenza de pibe y eso no me lo dice en la cara. Te han dicho que tú eres mi sombra, ¿cómo son tan mierda? Ridículos”, concluyó minutos más tarde.