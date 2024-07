Óscar “Lolo” Peña reflexionó sobre la vida amorosa de Raquel Argandoña: “Hay cosas que no se obtienen con el poder económico”

La semana pasada, la animadora Raquel Argandoña volvió a mencionar al hombre que pudo haber sido el gran amor de su vida, a quien todavía no olvida. Ella aseguró que lo trató muy mal, y en el momento que se decidió por él, su amante le dijo que ya era demasiado tarde. Actualmente, él se encuentra en una relación con hijos.

En el capítulo del miércoles pasado, ella mencionó que fue contactada por él en junio, una vez que se emitió el capítulo y se hiciera noticia sus dichos sobre el hombre que dejó ir gracias a su actitud. Él le dijo que no tenía idea que le había dolido tanto, y confesó que esta pena de amor la dejó llorando por horas.

En el programa de farándula, “Que te lo digo”, indicaron a Óscar “Lolo” Peña como el hombre detrás de estas reveladoras palabras de Raquel Argandoña, quien se rehusó a compartir la identidad del sujeto ni el año en que esto sucedió.

El periodista Sergio Rojas se comunicó con Peña para consultarle sobre estas palabras de la “Quintrala”, y aprovechó de confirmar que habló con Argandoña el mes pasado, pero fue por un saludo de cumpleaños que él recibió de parte de la animadora.

La verdad y la reflexión de “Lolo” Peña

Él aclaró que no ha hablado con Raquel Argandoña por mucho años. “Hace mucho tiempo que no hay contacto, el último fue en una invitación que le hice a ver un gran evento del grupo Abba y la orquesta original del grupo, que hicimos en el Movistar Arena. Y sabiendo que le gusta ese grupo, le regalé algunos tickets para que viniera con quien quisiera. Luego de eso no más”, contó sobre el concierto que se realizó en 2019.

El periodista incisivo continuó hurgando y especuló que la animadora tuvo que haber comentado este episodio producto de su soledad, especialmente después de su último quiebre con Félix Ureta. “Creo que todos tenemos oportunidades en la vida, solo hay que tratar de no equivocarse en las elecciones que realizas. Quizás, ya habrá encontrado a alguien con quien compartir sus momentos de soledad”, señaló Peña.

“Me imagino que las oportunidades siempre están presentes, sobre todo con una persona que ha tenido casi todo en la vida, pero hay cosas que no se obtienen con el poder económico”, lanzó Óscar “Lolo” Peña antes de desearle a Raquel que “espero que pueda encontrar tranquilidad en su mundo de afectos”.