“Seguimos siendo la misma familia”: Fernando Larraín se refiere al vínculo con elenco de “Casado con Hijos”

Con la reciente transmisión de la quinta temporada, el año pasado, la sitcom chilena “Casado con Hijos” demostró con creces que la familia Larraín traspasa la pantalla con cariño que se ha ganado en el corazón de la audiencia, en especial si se consifdera que las cuatro temporadas anteriores se emitieron de 2006 a 2008. El actor Fernando Larraín, “Tito” en la ficción de Mega, se refiere al espíritu familiar que han forjado entre los intérpretes en la vida real.

La emotiva confesión sobre sus colegas Javiera Contador, Dayana Amigo y Fernando Godoy las realizará el reconocido comediante en el próximo capítulo de “La Divina Comida”, que Chilevisión emitirá este sábado 13 de julio en horario prime, según un adelanto al que accedió Publimetro.

“Es muy difícil como de alguna manera haber tocado algo que tiene que ver netamente con las familias chilenas, de haber tocado una esencia, con un Padre como es Tito, que es un tipo que cree que es ‘winner’ y todo le falla, con una mujer que le hace zumbar las tarjetas de crédito, con estos dos hijos que son, la Titi que siempre está inventando cosas y el Nacho que es un tiro al cañón, digamos”, señalará de entrada el actor la primera noche del programa, en la que recibe en su hogar a Denisse Malebrán, Marcelo “Coronel” Valverde y la rapera Flor de rap.

En este sentido, “Coronel” Valverde, en su rol de comediante, recuerda la fallida actuación de Javiera Contador en el Festival de Viña de este año, y hace mención al ingreso del elenco central de “Casado con Hijos”, caracterizado en sus personajes, a la Quinta Vergara al final del show de la comediante, un poco para salvar a la “Javi” de las constante pifias del “Monstruo”.

“Ahí yo siento que vi la familia real”, comentará Valverde, haciendo énfasis en el vínculo de los actores que “apañaron” a la mamá en la ficción de la sitcom cuando lo pasaba mal.

“Sí, siempre hemos funcionado de esa manera, y todo lo que estaba pasando era como para decir: ‘aquí estamos nosotros y seguimos siendo la misma familia’”, confirma Larraín.

Asimismo, Fernando defendió el talento como humorista de Contador. “No por eso la Javiera es una mala profesional, la Javiera es muy profesional en todo lo que hace. Ir al Festival de Viña conlleva un riesgo bastante grande, que uno siempre tiene que estar asegurado, a veces te pasan cosas como la que pasó, que en algún minuto esperaban que le dieran una antorcha” argumenta.

Finalmente, el intérprete de “Tito Larraín” enfatiza que el fracaso de su colega no fue por culpa de su mala trayectoria ni de sus pocas habilidades en el humor, e insiste en el apoyo incondicional de su familia televisiva.

“Principalmente no tiene que ver con ella, y ella no sabe de dónde agarrarse. Fue una buena salida y nosotros obviamente estábamos ahí como para dar el puntapié final de la presentación de ella. Y no dudamos jamás en salir”, sentenciará sobre Javiera Contador.