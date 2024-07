“Esta mujer tiene de todo”: Anita Alvarado cuenta en qué va la serie de Netflix sobre su vida mientras se luce como influencer de automotora

En un impresionante auto de alta gama ha sido vista durante los últimos días la empresaria Anita Alvarado, quien se está luciendo como influencer de la Automotora FV, y aunque reconoce que “no soy muy marquera”, debido a lo movida de su vida, necesita siempre andar movilizada.

PUBLICIDAD

“La gente me ve y lo asume bien. Creen que todos andan en autos de lujo, la gente de la televisión. A mí lo que más me importa, más que el lujo, es andar en un auto seguro. Esta automotora es la mezcla perfecta entre seguridad y comodidad… y la gente “guau, bonito”, contó Alvarado a Publimetro.cl.

Serie sobre su vida

Anita Alvarado en realidad está en muchas cosas al mismo tiempo, y una de ellas es la comentada serie sobre su vida que hará Netflix.

En ese sentido, la mujer que se hizo conocida en Chile como “la geisha chilena”, señaló que “la gente se encasilló en que era Netflix, pero yo firmé con una productora internacional y esa productora tiene el dinero para hacer el producto (...) Acá la productora hace la película y luego se la venden a la plataforma que quieran”.

En cuanto a cómo se contactaron con ella, Anita señaló que esto ya había pasado “hace rato”, y reconoció que “estaba con la duda y muy ocupada con mi trabajo al que estoy muy dedicada. No puedo dejar de cumplir con los compromisos que tengo. Por ejemplo, he andado en Valdivia, ahora Osorno, luego Puerto Varas y cuando tengo tiempo me dedico a la firma de contratos y nuevos proyectos”.

Pese a todo, Anita Alvarado señaló que efectivamente dos de sus hijas podrían ser parte de la producción, pero que todavía “no se firma” nada.

Mientras que sobre la historia, añadió que “mi vida es una cosa impresionante… tiene de todo, de todo lo que pueda tener una película. Creo que la gente de la productora fue muy inteligente, porque se dieron cuenta que hay mujeres que tienen una sola cosa y acá esta mujer tiene de todo, esa mujer soy yo en mi vida”.

PUBLICIDAD

Influencer en auto de alta gama

Sobre su pega como influencer de la automotora de Freddy Vizanskis, la empresaria dijo que “ha sido maravilloso”, y que “nos complementamos muy bien. Con él me ha ido excelente. En este momento estoy en Osorno y para estos viajes que doy con mi emprendimiento por todo Chile, debes tener un buen vehículo y él tiene los mejores en Santiago”.

Anita Alvarado

Por su parte, Freddy Vizanskis apuntó que trabaja con varios famosos chilenos, puntualizando que la idea “es quedar en la retina de todos los chilenos como la automotora de los famosos y no famosos, ya que las personas saben que un rostro publicitario siempre trabajará en negocios consolidados y recomendables, pues trabajan con su imagen”.