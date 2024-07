Maly Jorquiera sincera el motivo por el que ha rechazado invitaciones a presentarse en el Festival de Viña

Si bien el escenario de la Quinta Vergara es para muchos comediantes un sitial de consagración, Maly Joquiera asegura que la han invitado en varias ocasiones a presentarse en el Festival de Viña del Mar como humorista.

No obstante, la también actriz sincera que ha rechazado todas las veces que ha tenido la oportunidad de hacer un show en el tradicional certamen viñamarino.

En un nuevo episodio de “Entre Amigas y Copas”, podcast conducido por Carla Jara, Maly fue consultada si le gustaría hacer su rutina y medirse al escrutinio del temible “Monstruo”.

“A mí siempre me han llamado de Viña, todos los años”, señaló de entrada.

La comediante confesó que no ha aceptado tal invitación porque aún no se siente segura de dar ese salto en su carrera. “Se me hace”, admitió Jorquiera.

“Si logro tener una rutina como las de Sergio”

Luego de que su amiga Carla Jara la motivara a atreverse, la exintegrante de “El Club de la Comedia” confidenció que no estaba en sus planes iniciales dedicarse al humor de forma profesional.

“Yo nunca pensé estar acá. Mi mamá murió cuando yo tenía 24 años y desde ahí mi vida se desestructuró. Cuando entré a estudiar a la (Universidad de) Chile no existía el comediante, era mal visto”, comentó acerca de sus primeros años en el rubro dramático.

Sin embargo, pese a que ha rechazado en varias ocasiones la invitación, Maly no descarta del todo presentarse en Viña en el futuro.

“Si logro tener una rutina como las de Sergio (Freire, su esposo), como cuando él me dice ‘sabís que esta rutina ya está lista’ para terminar en Viña, amiga, vas a ser la primera en estar conmigo en ese lugar”, se comprometió con “Carlita”.

Cabe señalar que en junio pasado la actriz desclasificó una enfremedad degenerativa que padece, lo cual resultó una inesperada revelación.

Esta condición de salud es parte de lo que Maly (43) comentó en su participación en “Podemos Hablar”. En específico, Maly le confesó a Julio César Rodríguez que le detectaron otoesclerosis bilateral hereditaria.

La afección estaba deteriorando sus niveles auditivos en ambos oídos y debió someterse a una intervención quirúrgica para deterner su avance. “Llevo hartos años con esta enfermedad. Como cualquier discapacidad es bien terrible...”, sinceró.