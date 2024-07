“No cuento como hombre y tampoco como mujer”: Sabélo realizó dura confesión sobre su participación en “¿Ganar o Servir?”

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Sabélo se sinceró sobre su rol en el reality de Canal 13, dando a entender que no se está sintiendo del todo cómodo en el encierro.

La revelación se dio en medio de una conversación con Botota Fox, donde estaban hablando sobre la razón de por qué no quiso volver a la fiesta tecno que se realizó en la casona.

“Escojo un conjunto de hombre hermoso, lo lucís cinco minutos, ¿para qué?, para que me tengan que eliminar… Yo no voy a estar en un lugar donde no me quieren”, explicó, puesto que sus compañeros decidieron que él no podría seguir en la fiesta.

Acto seguido, Botota le preguntó a Sábelo qué siente cuando en las competencias los chicos no lo mencionan como hombre, y el argentino respondió “es la verdad, porque yo no cuento como hombre y tampoco cuento como mujer. Yo hablo por mí, no tengo la fuerza de ellos... para ser mujer me encuentran fuerte y para ser hombre me encuentran débil”.

Los sentimientos de Sabélo

Cabe recordar que no es primera vez que Sofía Camará habla de sus sentimientos con sus compañeros de “¿Ganar o Servir?”, y es que hace un tiempo aseguró que tiene problemas con su identidad.

“Es raro tener esencia femenina de Pablo con barba, porque me siento incómodo, no saben cómo tratarme y me preguntan. Estoy confundidísimo, le he dedicado tanto tiempo a mi trabajo y a mi profesión, que me he dejado en segundo plano, eso me da tristeza”, confesó el transformista a los demás participantes.

Asimismo, comentó: “Yo creo que es un problema conmigo (...) Sorry pero es que este es un tema que me supera”, expresó entre lágrimas. “Es el único tema de mi vida que no tengo resuelto y me da pena. Me da lata, me da pena porque cómo no puedo tener resuelto mi identidad. Me siento feliz y libre cuando estoy de Sofía, no de Pablo”, afirmó hace un par de capítulos.