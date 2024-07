“No me quiero hacer la víctima” y “a las mujeres las respeto”: Sebastián Ramírez se defiende de las críticas por su ingreso a “Gran Hermano”

Durante esta semana se confirmó el ingreso de Sebastián Ramírez a la segunda temporada de “Gran Hermano”, y las críticas no se demoraron en llegar.

De hecho algunas de sus excompañeras de la primera edición del programa se lanzaron en contra de la decisión de CHV de volver a apostar por “Tatán”, entre ellas Cony Capelli y Viviana Acevedo.

En este contexto, es donde Sebastián utilizó sus redes sociales para defenderse de los ambos comentarios y aclarar algunas cosas.

“Cabros esta huea es muy notoria, no me quiero hacer la víctima, tampoco cuando entre voy a cambiar mi imagen o van a ver algún cambio. Voy a ser siempre el mismo hueón estúpido o como quieran ponerle”, comenzó.

En esa línea, mencionó a la ganadora de la primera temporada, con la cual tuvo un fugaz romance mientras estaban en el encierro. “La Cony haciéndose la víctima, siendo que todos vieron las escenas de violencia que se mandaba con el Rai (Cerda) … Ya paren. No abusen de su condición. Chiquillas, porfa, paren, hueón”, dijo, según consignó La Cuarta.

Acto seguido, también criticó a su expareja y a la madre de su hija, Valentina Saini, por acusarlo de no pagar una pensión alimentencia suficiente para cubrir los gastos de la menor.

“Después a la Mati (su hija) por redes sociales le hacen bullying, porque esta cabra (Valentina) hace videos raros que no tienen nada que ver para una niñita de su edad”, advirtió, agregando que “ya paren, por fa, ¿qué hueá, hueón?. No me voy a matar”, sentenció.

“Saquen sus propias conclusiones de por qué yo no tengo relación hace un buen tiempo con mi hija, una pena, pero saquen sus propias conclusiones. Ya me estoy aburriendo de callarme”, expresó.

En esa línea, también aseguró que: “No me estoy haciéndome la víctima, me carga el papel de víctima, pero es una pena hueón, porque yo a las mujeres las quiero, las respeto, pero si me he pasado de la raya, son cosas, son impulsos”, señaló.

¿Quiere renunciar?

Acto seguido, Sebastián puso en duda su participación en la segunda temporada de “Gran Hermano”, debido a que se siente agotado de esta situación.

“Fuera de hueveo voy a ver si mañana le meto renuncia y me voy pa Santiago y chao... Estoy cansado”, expresó.

En otro registro, Ramírez habló sobre el manager de Capelli y Fran Maira, Suro Solar. “Acá el problema es del canal, el Suro tiene metido a toda la banda trabajando para él, y aparte de unos tiktokers y son todos amigos de ese hueón que me odia, y hace un complot para que todos hablen mal de mí, le dice a los tiktokers, a la prensa farandulera chica, ese es el atado”, advirtió.

“Siento que estoy trabajando con puros hueones que me están haciendo la cama, que están cagados de envidia y picados porque voy a entrar. Yo no busco los realities, los realities me buscan a mí”, sentenció a modo de cierre.