“No tuvo códigos conmigo”: Luis Mateucci se refiere a Pangal Andrade y a las razones que motivaron la comentada pelea en “¿Ganar o Servir?”

“Me defraudó por cosas que dijo de mí. No tuvo códigos conmigo”, aseguró el argentino Luis Mateucci sobre su compañero de encierro en el reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?”, Pangal Andrade, al abordar las razones que motivaron la feroz pelea entre ambos concursantes que se vio hace unos días en la pantalla y que lo dejó llorando.

Así, en conversación con Publimetro.cl, Mateucci -que sin duda ha sido uno de los participantes más controvertidos del reality de época-, relató que Pangal usó información que habían conversado entre ellos, en privado y sin cámaras para molestarlo, lo que lo sacó totalmente de sus casillas por considerar que eso no correspondía.

“Afuera me simpatizaba mucho...”

En ese sentido, al hablar de la relación que tuvo con Pangal Andrade antes de entrar al reality, Mateucci indicó que “afuera me simpatizaba mucho. Antes de entrar, hablamos, confiamos y él usó esas confianzas sin micrófono para utilizarlas acá adentro, y eso me habla mucho de una persona. Yo confíe en él sin micrófono y las utilizo acá adentro para tirármelas por detrás y que me jueguen en contra. Yo sé muchas cosas de él que me las contó en confianza y no las diría ni las usaría en su contra”.

Luego añadió que “él habla mucho de los valores en la vida y creo que él no los tiene. Yo no diría nada de lo que él me contó sin micrófono”.

El argentino agregó que Pangal es “desleal” al interior del reality al usar esa información que habrían conversado “sin micrófono”. “Yo creo en el karma y que las cosas en la vida se devuelven. Él juzga mucho, él me juzga mucho por mis relaciones, por mis cosas y encuentro que ni soy tan malo ni él es tan bueno, ni él es tan malo ni yo tan bueno”.

Luis Mateucci señaló que con Pangal Andrade conversaron sobre negocios y sus respectivas vidas privadas, sin entregar detalles ya que dijo que él no haría lo mismo que hizo el chileno.

“No es que esté enojado con él, pero es mi opinión. Sí debo decir también que es un chico trabajador, que se las rebusca, que va, que viene (...) Se nota que viene de una familia trabajadora, pero claramente su forma de actuar conmigo no fue la mejor y no me gusta. No me rodeo de personas que me fallan, al menos eso me pasó con él aquí, afuera no sé, pero en el reality me falló, me defraudó. Me defraudó por cosas que dijo de mí. No tuvo códigos conmigo”, cerró diciendo Mateucci sobre Pangal.

El reality de Canal 13 además prometió un capítulo especial e “imperdible” para este viernes 12 de julio, con el que lanzarán toda la carne a la parrilla para cautivar al público ante el estreno de su competencia, Gran Hermano 2.