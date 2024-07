“Si vuelve la farándula en Chile, yo me voy”: Nicole “Luli” Moreno exigió respeto en su país y lanzó clara advertencia

Una de las mujeres más icónicas de la farándula nacional es Nicole “Luli” Moreno, quien ha sido la protagonista de memorables momentos como sus bailes en las mesas del panel de “SQP”; su caída mientras bailaba en “Fiebre de baile”; su elegante piscinazo como Reina de Viña; sus amenazas de demand en contra de los periodistas; sus frases que ya forman parte de la cultura popular, entre otros.

Sin embargo, esta historia es de dulce y agraz porque Nicole no tuvo la mejor experiencia estando en el foco de la atención farandulera. Ella fue víctima de muchas burlas y malos tratos por la prensa y la gente en su casa. Sus crisis de salud mental acapararon titulares, y terminó alejándose de este mundo para abocarse completamente en la vida saludable.

La advertencia de “Luli”

Durante este año, el retorno de la farándula en las principales señales abiertas está cada vez más latente. Canal 13 está a semanas de estrenar su propio espacio de espectáculos, y es cosa de tiempo que el resto de los canales lo sigan.

Sin embargo, vale mencionar que la farándula de hace años sigue teniendo presencia en canales menos concurridos con programas como “Me Late”, “Que te lo digo”, “Zona de estrellas”, “Sígueme”, etcétera.

A través de sus historias de Instagram, Nicole Moreno se sinceró con sus seguidores y se refirió a esta vuelta de la farándula. “Les quiero decir algo y solo ustedes lo van a saber, si vuelve la farándula aquí en Chile. Sorry, yo me voy del país. Lo digo con mucha convicción, esto es sin editar, sin nada, besos. Estoy ligada al deporte. Entiéndanlo”, partió.

“No se metan más en mi vida privada y menos si van a mentir, por favor. Más respeto. Si no me respetaron (por) 16 años, ahora exijo respeto como cualquier ciudadana en este país. Reitero, vuelve la farandula, me voy de Chile”, cerró la icónica Nicole “Luli” Moreno.