“Soy fuerte y resiliente”: Luli regresa a las competencias fitness tras recuperarse de accidente automovilístico

Nicole Moreno, conocida como “Luli”, confirmó su retorno a las competencias fitness luego de sufrir un choque automovilístico en mayo de este año y que la dejó con una lesión cervical.

PUBLICIDAD

En una conversación con LUN, la empresaria inmobiliaria habló sobre su rehabilitación y la gran preparación que ha tenido estas últimas semanas con el objetivo de participar en el Torneo NPC Worldwide Sudamérica en Argentina.

El accidente que sufrió la modelo ocurrió el 13 de mayo pasado. En esa ocasión, Moreno abrió sus redes sociales y se dispuso a grabar un live desde su auto, desde dónde informó que un hombre la había chocado en la comuna de Vitacura y que en ese momento se negaba a prestarle ayuda.

Posterior al choque, la modelo resultó con una lesión cervical, que la dejó imposibilitada para continuar con sus entrenamientos habituales y poniendo en duda su capacidad para competir en el torneo más importante de su disciplina en el continente.

“Es el evento más importante de mi disciplina en el continente y estaba en pleno proceso de puesta a punto cuando me ocurrió el accidente. En un momento pensé que no llegaba al sudamericano. Di todo de mi para recuperarme”, confesó al medio.

“Soy fuerte y resiliente”

Según detalló Nicole, ya llevaba un año preparándose para el torneo cuando ocurrió el accidente automovilístico, por lo que debió buscar ayuda de expertos para recuperar el tiempo perdido.

Es por esto que tras recibir el alta médica, su rutina de ejercicios se intensificó aún más, lo que la llevó a entrenar más de tres horas por día. Según detalló, se enfocó en fortalecer músculos y realizar cardio tanto por la mañana como por la noche para llegar en forma y capacidad para la gran competencia.

PUBLICIDAD

Finalmente, la modelo expresó su gran orgullo por superar las dificultades y lograr su mayor objetivo. ”Estoy orgullosa de mí. Es increíble lo que pasó. De estar casi descartada, ahora ya estoy lista para la competencia que tanto quería”, sostuvo.

“Una no se da cuenta de las cosas porque pasan tan rápido, pero me he dado cuenta de que soy fuerte y resiliente. Independientemente de los obstáculos, pude conseguir lo que quería. A mí nadie me ha regalado nada en la vida, todo me ha costado mucho”, cerró.