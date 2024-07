“Espero que no me falle en la recta final”: Oriana Marzoli se sincera sobre su relación con Luis Mateucci tras el reencuentro en “¿Ganar o Servir?”

Asegurando que el reality show de Canal 13, “¿Ganar o Servir?” ha sido “el más duro” de todos los programas similares en los que ha participado, Oriana Marzoli se tomó un tiempo en medio de la competencia para responder algunas preguntas de Publimetro.cl, especialmente para saber cómo ha sido para ella estar alejada de las comodidades a las que está acostumbrada, entre otras cosas.

En ese sentido, Oriana, que sin duda es de las participantes más polémicas y que más contenido ha entregado al espacio de telerrealidad, reconoció que “me ha costado adaptarme al juego. Me ha costado el hecho de tener que ser sirvienta y el solo hecho de no poder usar nuestra ropa también me molesta. Todo esto me hizo estar muy bajoneada al principio... pero eso ha cambiado y me he sabido adaptar y siento que ya he vuelto a ser yo”.

Lidiar con personas “bastante agresivas”

En tanto, sobre lo que ha sido más difícil para ella dentro de esta experiencia, Oriana Marzoli indicó que lejos ha sido el tomar el rol de sirvienta, pero no por el hecho de servir al resto, sino que por el cansancio que eso conlleva y el enfrentarse a personas que calificó cmo “agresivas”.

“Lo más difícil han sido básicamente las comodidades, tipo la ducha. Por ejemplo, la ropa de señora es más calientita, y aquí a veces hace mucho frío en las habitaciones. Otra cosa es que me ha tocado lidiar con personas bastante agresivas, no solo verbalmente sino que sobre todo físicamente, con personas que están en un nivel muy bajo, con amenazas, y yo no estoy acostumbrada a eso (...) Es una forma de discutir a la que no estoy acostumbrada”, explicó.

En tanto, sobre las cosas positivas, destacó su relación con su expareja Luis Mateucci, a quien calificó como su amigo.

“Considero que Luis, después de haber sido mi novio, ha sabido ser muy amigo mío, es leal, igual como lo soy yo con él. Creo que nunca pensamos que volveríamos a estar juntos en un reality y mucho menos como amigos. Espero que no me falle en la recta final, porque se ha dado una bonita amistad que aquí se ha desarrollado más”, dijo Oriana al lanzarle todas las flores.

Finalmente, sobre quien se ha vuelto su pareja dentro del encierro, Facundo González, añadió muy coquetamente que “pensé que ya no me gustaría nadie en este reality, hasta que llegó Facundo y me llamó la atención. Estoy muy bien con él, disfrutando y de verdad que tenemos mucha química. Es un gran hombre, algo intenso, igual que yo, y me tiene muy feliz”, cerró.

“¿Ganar o Servir?” tendrá un capítulo especial este viernes 12 de julio, el que aseguran será “de alto impacto”, inmediatamente después del noticiero central de Canal 13, y con el que hará frente al estreno de su competencia directa en Chilevisión, Gran Hermano 2.