Tonka Tomicic reveló la exorbitante suma de dinero que llegó a ganar: “Fui la profesional mejor pagada de la televisión”

Este viernes se hizo pública la declaración del 17 de junio de que hizo Tonka Tomicic ante Fiscalía en el marco de la investigación del Caso Relojes Vip, la cual tiene a su exmarido Marco Antonio López (Parived) como uno de los imputados por estafa.

En el testimonio que entregó la exanimadora de Canal 13, fue consultada sobre cómo conformó su patrimonio, de acuerdo a lo consignado por “Contigo en la mañana”, quien tuvo acceso al documento. Tomicic partió de sus inicios en la publicidad y los desfiles de moda cuando ella tenía 13 años. “Me pagaban entre 15 y 50 mil pesos por probarme ropa y desfilar”, reveló.

“Diez años después logré llegar a la televisión y desarrollar una actividad exitosa como presentadora de televisión, rostro publicitario de grandes compañías nacionales e internacionales y en grandes eventos sociales”, continuó la comunicadora.

Con respecto a los trabajos que le permitieron acumular una gran cantidad de riqueza, Tonka Tomicic aseguró que “durante varios años fui la profesional mejor pagada de la televisión llegando a ganar 40 millones de pesos mensuales”.

Este no era el único ingreso de Tonka, quien fue rostro de importantes marcas, y sobre esto detalló que “todos los ingresos provenientes de otras actividades por las cuales firmé contratos de uno a tres años por sumas que oscilaban entre los 80 y 250 millones de pesos”.

Tonka Tomicic. Fuente: Instagram @tonkatomicicpetric.

La historia de amor (y adminstración) de Parived

Su relación con Parived fue el foco de la conversación de Tonka Tomicic, quien declaró que fue un vínculo que se prolongó por 20 años. “Se presentó como un hombre muy espiritual, sabio, austero, y a la vez muy entusiasta por las cosas positivas de la vida. Una persona muy especial en relación con las que yo había conocido hasta esa época”, comentó.

Cuando lo conoció en el año 2002, Parived vivía “modestamente en una pequeña casa de adobe en la comuna de Lo Barnechea”.

“En el periodo más intenso de mi actividad mi rutina diaria fue trasladarme de la casa al trabajo y viceversa, no salía con amigas o amigos, salvo cuando salíamos juntos con Marco Antonio. Él llegó a conocer a todas las personas que interactuaban conmigo en el trabajo respecto de los cuales me daba consejos, y desconfiaba de los desconocidos que se me acercaban para conversar”, sostuvo.

“Una vez que consolidamos nuestra relación de pareja, él dejó de trabajar y se abocó íntegramente a mi persona, como pareja y como mi consejero espiritual, profesional y después como administrador de lo que yo ganaba”, declaró Tonka Tomicic.