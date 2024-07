“Eso es ser miserable”: Sergio Rojas aseguró que Tonka Tomicic y Martín Cárcamo eran tacaños con el equipo de “Bienvenidos”

Este viernes, se filtró el testimonio de la exanimadora de Canal 13, Tonka Tomicic, ante la Fiscalía en el marco de la investigación del Caso Relojes VIP. Con ello, se dio a conocer cómo se conformó el patrimonio de la comunicadora y las sumas eran estratosféricas.

Con respecto a los trabajos que le permitieron acumular una gran cantidad de riqueza, Tonka Tomicic aseguró que “durante varios años fui la profesional mejor pagada de la televisión llegando a ganar 40 millones de pesos mensuales”.

Este no era el único ingreso de Tonka, quien fue rostro de importantes marcas, y sobre esto detalló que “todos los ingresos provenientes de otras actividades por las cuales firmé contratos de uno a tres años por sumas que oscilaban entre los 80 y 250 millones de pesos”.

“Ella tenía actitudes que eran miserables”

Este tema fue abordado en el panel del programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, el cual es comandado por el periodista Sergio Rojas, quien recordó su época en el matinal de Canal 13, “Bienvenidos” que era animado por Tonka Tomicic y Martín Cárcamo.

“Ella tenía actitudes que eran miserables”, lanzó de entrada. “Cuando llegué al canal, yo recuerdo que hice una fiesta para todo el equipo en el ‘Midas’. Como yo tenía ese local, dije que iba a invitar a todos. No fue Tonka, ni Martín”, recordó.

“Resulta que eso lo hice con plata mía, de hecho la Jacqueline Cepeda me dijo ‘Sergio, yo te ayudo con los bebestibles’, y le dije que no, porque era una forma... justo mi hermana había muerto y era una forma de darle las gracias a todo el equipo que habían sido buenos conmigo, habían sido cariñosos y me habían apapachado mucho”, reveló el periodista.

“Después vino otra fiesta que tenían que hacer los animadores porque ellos se sintieron con la deuda de que nunca habían hecho una comida para todo el equipo. Hacen esta actividad... y todo era canje. ¿Cómo Martín y la Tonka no eran capaces de hacer una fiesta para todo el equipo cuando ganas 40 millones de pesos?”, cuestionó el comunicador.

“Ahí yo digo qué le hubiera hecho gastar un millón, dos millones de pesos, una vez al año ¿Se le hubiese caído el imperio? Entonces, yo creo que eso es ser miserable”, cerró Sergio Rojas.