“Está claro que estamos funados”: Camila Andrade y Sebastián Ramírez protagonizaron el primer encontrón de “Gran Hermano”

La segunda edición de “Gran Hermano” comenzó este viernes, y sólo tuvieron que pasar un par de minutos para que comenzara el primer encontrón. Este se dio entre los participantes que más críticas despertaron al momento de su confirmación: Sebastián Ramírez y Camila Andrade.

PUBLICIDAD

El hombre que fue acusado por violencia intrafamiliar e impago de pensión alimenticia prontamente dirigió sus dardos a la mujer que fue vapuleada tras iniciar una relación con Francisco Kaminski, quien estaba casado con Carla Jara.

Ramírez comenzó a cantar: “Somos los funados, que no se hable más, que digan lo que quieran, nada es verdad”. Una vez que terminó su cántico fue a hablar con Andrade, quien simplemente quería tomar agua. “Cami, fuera de hueveo, está claro que estamos funados”, dijo el exparticipante de la primera temporada. La exintegrante de “Caja de Pandora” asintió a regañadientes.

Sebastián le dijo “no te juzgo para nada...”, y Andrade sospechó que venía una bomba e inmediatamente le consultó: “¿Cuál es el pero?”. “Yo también soy cul***”, admitió el sujeto, lo que pilló desprevenida a Camila, “¿Por qué dices eso? Yo no soy eso, ojo”, se defendió.

Camila Andrade y Sebastián Ramírez Captura: CHV

Él aseguró que tuvo un comportamiento similar a ella, pero Andrade quería que fuese más específico. “Como que me he metido en relaciones sin querer. Sin querer queriendo. Yo no me voy a hacer el hu***”, confesó Ramírez.

Ante esta afirmación, Camila quiso poner los puntos sobre las ies, “escúchame, yo creo que hay que admitir, pero también hay que saber bien la historia. Yo no tengo rollos para contar eso”, aclaró. “Entonces no puedes decir que somos iguales”, agregó Andrade, y Sebastián volvió a cantar “somos los funados”.

“¿Por qué te gusta meterte de gratis en unas hu*** que no te competen?”

Él le aconsejó que no escuchara lo que dijera la gente, y le prestó ropa a Kaminski. “A lo mejor el loco miró para al lado porque la otra también ya lo tenía enfermo de los nervios”, teorizó el hombre, y Camila le concedió con un “puede ser, da lo mismo”.

PUBLICIDAD

“Tú me dices que no le haga caso a la gente, pero tú andas pescando a la gente todo el rato”, rebatió la modelo, y él aseguró que no es así. “A mí me funan, me han funado hasta que tengo dos hijos en el norte”, agregó. “Seba escúchame, igual la has cagado, has tenido tus episodios”, añadió Camila.

Camila Andrade y Sebastián Ramírez Captura: CHV

No obstante, salió a colación el episodio cuando Sebastián increpó a Francisco Kaminski sobre un supuesto dinero que todavía le adeudaba a una amiga de él, y Camila le consultó por qué hizo eso. “A la persona que le hizo esa hu** es mi amiga pero ya está todo saldado”, explicó y Andrade le dijo que él no sabía que esa deuda estaba saldada hace rato.

“Si yo no le dejo de hu***, el hu*** no le paga. El loco le pagó y hasta ahí nomás llegó”, complementó Sebastián. Camila cada vez se notaba más molesta, y le contestó “estás equivocado. ¿Por qué te gusta meterte de gratis en unas hu*** que no te competen?”. Ante esto, Ramírez respondió “es mi mejor amiga, hizo mucho por mí y le debo mucho”.

Michelle Carvalho les preguntó si ya tuvieron la primera discusión de la casa, y Camila Andrade le restó importancia a lo sucedido. “No me interesa, si yo discuto va a ser por algo importante”, cerró.