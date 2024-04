“Que pague, loco”: Sebastián Ramírez explicó el motivo de su rabia contra Francisco Kaminski

Hace unos días el exchico reality Sebastián Ramírez arremetió contra Francisco Kaminski tras terminar con Carla Jara, burlándose de que era un hombre “feo y aparte sin vergüenza”. Ahora, explicó el motivo de sus palabras, acusándolo de tener una millonaria deuda.

Así lo contó en su cuenta de Instagram donde reveló el motivo de su molestia con el animador de La Red y locutor radial. Todo, en defensa de una gran amiga de él, quien sería la afectada.

“El loco le debe seis o siete millones de pesos a una amiga, que se portó súper bien conmigo en el momento en que yo estuve preso. Se enroló, me iba a dejar la encomienda. Loco, a esa mina la quiero. Entonces, este hue... que le pague, loco. Eso es”, contó el exparticipante de Gran Hermano, video que posteriormente eliminó.

Ramírez contra Kaminski

Días atrás, medio de esta polémica, el chico reality lanzó una lluvia de críticas contra el comunicador. Utilizando su red social como plataforma, el influencer compartió una serie de historias en las que se mofaba de Kaminski. “Oye yo no me creo lindo ni nada, ni rico, cero, pero no te podí comer a este c... feo. Aparte sin vergüenza”, soltó Ramírez en una publicación acompañada de una fotografía del animador.

Pero la crítica no se detuvo ahí. A través de dos videos llenos de ácidos comentarios, Ramírez continuó arremetiendo contra Kaminski, llegando incluso a cuestionar su apariencia física: “Aparte de feo anda pato... entonces nadie entiende nada”, expresó.

Ramírez no dudó en expresar su apoyo incondicional hacia Carla Jara, dejando en claro su posición respecto a la situación: “Y aparte es barsa el hue... No te podís cag... a la Carlita Jara. Es una princesita. Es barsa este hue...”, añadió sin tapujos.