Las tibias palabras que dedicó Camila Andrade a Francisco Kaminski tras su ingreso a la casa de “Gran Hermano”

La noche de este viernes se estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de “Gran Hermano”, por las pantallas de televisión, y llamó la atención el ingreso de una esperada participante del reality. Camila Andrade, la mujer de la discordia por el bullado romance que mantiene con Francisco Kaminski, le dedicó una tibias palabras a su actual novio, las cuales contrastan con la romántica despedida que realizó el conductor televisivo a la modelo hace unos días.

Cabe recordar que el pasado miércoles 10 de julio, la exMiss Chile publicó el video de su presentación al programa en su cuenta de Instagram y, dentro de los comentarios destacó la efusiva despedida que le dedicó Kaminski.

Este mismo registro fue emitido en el formato de telerrealidad de CHV previo al ingreso de Andrade a la casa estudio en Buenos Aires, momento en que la exconductora de “Caja de Pandora” conversó una breves palabras con Emilia Daiber mientras caminaba por un pasillo de entrada.

“¡Dale con todo amor mío!. Ojalá que la gente pueda darse la oportunidad de conocer la hermosa mujer que eres”, escribió el locutor radial en la publicación de su novia previo su viaje a Argentina.

“Te amo y te admiro mucho. Te espero mi amor”, añadió el ex de Carla Jara.

Pero su despedida no quedó allí. Más tarde, Francisco volvió a reafirmar su compromiso con un gesto simbólico en sus redes sociales: compartió una fotografía junto a Camila, acompañada por la canción “Que te vaya bien” de Santa Feria.

El mensaje de Camila Andrade a Francisco Kamisnki

La segunda integrante de “Gran Hermano” en ingresar a la casa fue Camila Andrade. Tras ser consultada por Emilia por los motivos que determinaron su ingreso al reality, Andrade explicó que “sin duda alguna, he tenido meses difíciles en el último tiempo, seguramente los momentos más duros de mi vida y lo que más quiero, mi objetivo principal, Emi, es que la gente me conozca realmente, conozca a la verdadera Cami y que me den esa oportunidad”.

Luego, la periodista le consultó por Francisco Kaminski, en el sentido de si “ponía las manos al fuego por él” en cuanto a su conducta lejos del encierro al que ella daba inicio, a lo que la exrostro de La Red aseguró que confiaba en su novio, y que se siente muy respaldada por su cariño y el de su familia.

Finalmente, Daiber le consultó: “¿Algún último mensaje ante de ingresar a la casa de ‘Gran Hermano’ para él?”, y luego le reiteró, “para Francisco Kaminski”, frente a lo cual la modelo se limitó a expresar: “Que haga cosas que lo hagan sumamente feliz, que se sienta tranquilo, seguro, que lo adoro (le mandó un besito con el gesto) y que lo voy a pensar mucho”.