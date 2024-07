¿Fue real o un tongo?: Adriana Barrientos recordó la intensa pelea que tuvo con Nicole “Luli” Moreno en Argentina

Esta semana, una de la mujeres más icónicas de la farándula, Nicole “Luli” Moreno, sorprendió a sus seguidores después de advertir que si la farándula vuelve con la misma fuerza que en las dos primeras décadas del milenio, ella se va a ir del país.

“Les quiero decir algo y solo ustedes lo van a saber, si vuelve la farándula aquí en Chile. Sorry, yo me voy del país. Lo digo con mucha convicción, esto es sin editar, sin nada, besos. Estoy ligada al deporte. Entiéndanlo”, partió.

“No se metan más en mi vida privada y menos si van a mentir, por favor. Más respeto. Si no me respetaron (por) 16 años, ahora exijo respeto como cualquier ciudadana en este país. Reitero, vuelve la farandula, me voy de Chile”, cerró la campeona fitness.

“A mí me dolió...”

Estas declaraciones fueron comentadas en el panel de “Zona de estrellas”, quienes terminaron haciendo un conteo de los mejores escándalos faranduleros de Nicole Moreno. En el número 2 cayó uno de los encontrones que tuvo con una de las panelistas del programa, Adriana Barrientos.

Esta polémica sucedió en Argentina en el 2011 cuando una joven Leona acusó a “Luli” de haberle “robado” a su pareja de ese momento, Daniel Pinto. Adriana lloraba y decía “¿Por qué tuviste que romperme el sueño de estar con el Dani? Yo no puedo casarme, todo Chile me vio correr detrás del Dani. Tú no sabes cómo yo adoraba a mi pololo”, mientras que Nicole negaba esto.

Una vez que terminaron de ver el registro, los compañeros de La Leona bromearon que se merecía una estatuilla por esta actuación. “Amigo, a mí me dolió”, partió provocando risas en el panel. “Daniel se vengó porque nosotros nos juramos amor eterno, y en ese minuto me fui para Miami y se me atravesó una raqueta, Juan Martín del Potro”, agregó.

Adriana contó que un vecino de Nicole Moreno le aseguró que la mujer de la voz cantadita recibió a Daniel Pinto en su departamento con un atuendo muy sensual. El periodista Hugo Valencia reveló la identidad del hombre que “sapeó” a “Luli”, y se trataba nada más ni nada menos que Juan Pablo Queraltó, y La Leona confirmó esta información con una exclamación que manifestaba su sorpresa.

El periodista Pablo Candia fue al hueso y le consultó si esto fue real o un tongo, y Adriana contestó “esto fue real. Yo tenía buena onda con la ‘Luli’”. Valencia refutó esta supuesta buena relación entre Barrientos y Moreno, y recordó que la campeona fitness se agarró de las mechas con la Leona en la disco “Entre diablos”.