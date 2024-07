Michelle Carvalho reveló por qué terminó su romance con Alexis Sánchez: futbolista le puso insólita condición

En una reciente edición del programa de YouTube Sin Editar, conducido por Pamela Díaz, la modelo brasileña Michelle Carvalho dio a conocer detalles inéditos sobre su antigua relación con el futbolista chileno Alexis Sánchez. Durante la entrevista, Carvalho recordó con detalle los años que compartió con el seleccionado nacional.

“Entre idas y venidas, yo creo que estuvimos juntos como 4 años”, comentó Carvalho, explicando que comenzó su romance con Sánchez siendo muy joven. Aunque aseguró que la relación fue en general muy agradable y llena de buenos momentos, sin embargo, una inesperada condición impuesta por Sánchez llevó a su ruptura.

“Nunca me aburrió, siempre me entretuvo bastante, pero me dijo que si quería estar con él, yo no podría estar en televisión ni vivir en Chile”, reveló Carvalho. Esta condición resultó ser un punto de inflexión en su relación, ya que la modelo no estaba dispuesta a sacrificar su trabajo ni su independencia por ningún motivo.

“A mí me encantaba trabajar, tener mi plata… Yo no nací para ser mantenida por nadie. Justo me invitaron para un reality, y le dije: ‘Chao’”, relató la actual participante de Gran Hermano Chile. Tras este quiebre, la influencer brasileña aseguró que perdió todo contacto con Sánchez.

Además de esta revelación, Carvalho desclasificó detalles más personales de su relación con el jugador. “Yo le regalé uno de los perros. Él también me dio uno, pero me lo robaron en Miami”, compartió.

Además reveló que fue parte de una fiesta con reconocidos futbolistas, tales como Messi cuando se encontraba en Barcelona. Allí aseguró que vio “cosas turbias”. “Futbolistas siendo infieles a sus mujeres”, detalló.

Michelle Carvalho en Gran Hermano

Cabe destacar que, por estos días, la modelo es parte del reality de CHV Gran Hermano Chile, por lo que la entrevista con Pamela Díaz debió ser grabada antes de su encierro en Buenos Aires.

Pese a los pocos días que han transcurrido del estreno de la segunda temporada de Gran Hermano, los televidentes están fascinados con la participación de Carvalho, ya que ha dado un sin fin de contenidos para el entretenimiento de los seguidores del espacio, en particular, su confrontación a Camila Andrade y sus dichos en torno a Francisco Kaminski.