“Podrías haber prevenido”: Así fue el tenso cara a cara entre Michelle Carvalho y Camila Andrade por relación con Francisco Kaminski

Este sábado, en un episodio tenso de Gran Hermano Chile, Michelle Carvalho enfrentó a Camila Andrade por la relación de esta última con Francisco Kaminski y el escándalo de infidelidad que involucró a Carla Jara. El intercambio comenzó cuando Andrade expresó sus sentimientos hacia Carvalho, cuestionando la actitud de la brasileña desde su ingreso al programa.

“Desde que yo entré acá siento, particularmente de tu parte, seguramente por lo que yo vengo viviendo, una sensación que desconozco si es parte de tu persona, o un juego televisivo, no tengo idea (...) cómo con una intención cómo ‘toreándome’ un poco, ¿cachai´? Te lo pregunto porque realmente no tengo idea”, partió señalando Andrade con incredulidad.

La respuesta de Michelle no se hizo esperar, lanzándose con dureza hacia Camila. “Viendo de afuera no me simpatiza lo que pasó públicamente, más aún conociendo a Carla. Siento que lo primordial, el ¿quién la cagó? ¿quién fue el responsable de todo? Él, siempre va a ser él, pero yo creo que de tú parte también te equivocaste mucho, independiente (de) que no sea tu culpa., porque es de él, ¿cachai´?”, le dijo la brasileña, destacando que incluso un niño había salido afectado con la polémica.

Y continuó: “Te arrastró a ti, pero yo también creo que tuviste ahí mucho que podrías haber prevenido, que podrías haber frenado. Eres una mujer grande (...) tienes la conciencia, la inteligencia, con la que podrías haber frenado y de no haber tomado esa proporción horrenda que tomó. Porque al final la única que está pagando ahora las consecuencias eres tú”, afirmó Carvalho, conocida por su participación en “Mundos Opuestos”.

Visiblemente afectada, Andrade se sinceró sobre lo ocurrido y terminó llorando: “Ni siquiera pensé que iba a pasar esto”, refiriéndose a las consecuencias que le trajo la polémica infidelidad. En específico su despido de “Caja de Pandora” y también conflictos familiares que tuvo a raíz de esta situación.

“Es dar la cara”

Michelle insistió en la importancia de mantener una buena imagen pública, recordando su propia experiencia en un reality show, cuando ingresó a MO a contarle a José Luis Bibbó que le había sido infiel con su amigo. “Una como persona pública tiene que cuidar la imagen”, recalcó. “Te puedes equivocar, pero puedo reconocer mi error: ‘Sí, la ca... lo siento (...) es dar la cara”, añadió.

En medio de la confrontación, Carvalho también le mencionó rumores que la vinculaban con otros hombres casados: “Dicen que tampoco es la primera vez, que esta sería la tercera vez. Salía que eran tres matrimonios”, a lo que Andrade negó enfáticamente: “Esos comentarios me dan risa, bueno, dentro de todo el dolor hay cosas que yo miro y no sé de qué están hablando. Quiero aclarar que no es real (...) No ha habido otras veces”, subrayó Andrade, añadiendo que “es súper cobarde patear a una mina cuando ya está en el suelo”.

Finalmente, Camila reveló que estuvo mucho tiempo en terapia con psicólogos debido a las amenazas de muerte y la presión social. Además, confesó que la entrevista que otorgó a Paula fue contraproducente, ya que se sintió “rindiendo cuentas al director de un colegio”.

“Yo vengo de un montón de amenazas de muerte, minas que me han atacado que fui poco sorora, fueron las mismas que me decían mátate en tu departamento, era tremendo”, sostuvo la excalle 7, al mismo tiempo que rompía a llorar.

