Disfrutando la magia del sur: Carla Jara y Diego Urrutia compartieron romántica postal en cuerpo y alma

Puro amor. Eso es lo que transmitieron Carla Jara y Diego Urrutia abrazados al interior de una terma en el sur del país. Imagen que compartió la exesposa de Francisco Kaminski en sus historias de Instagram, junto a la canción “Felicitá”, de Al Bano y Romina Power.

PUBLICIDAD

Fue en Coñaripe, Región de Los Lagos, donde la pareja tuvo unos días de romance, disfrutando las bondades de la naturaleza. Precisamente, en las Termas Geométricas, ubicadas dentro del Parque Nacional Villarrica.

En la idílica foto, ambos están al interior de la terma y él besa en la mejilla a Jara, quien sonríe a la dando cuenta de la “Felicitá” actual que siente su corazón, tras su mediático quiebre matrimonial, donde hubo una tercera persona comprometida.

Con esta postal, se echan por tierra los rumores de separación, tras las últimas acusaciones que recibió el comediante que triunfó en el Festival de Viña del Mar el año 2023.

Diego Urrutia y Carla Jara

Rumores de separación

Fue hace unos días atrás cuando una historia de Instagram de Carla Jara despertó las alarmas sobre un posible quiebre con su nueva pareja, el comediante Diego Urrutia. Una vez que se supo de este romance, una expareja del Tiktoker, Sofía Lobos, habló sobre su mala experiencia con él.

“Señor, líbrame de la gente mala que finge tener buenas intenciones conmigo”, expresaba el escrito compartido por Jara en la plataforma. Carla no mencionó a Diego en la publicación, los rumores apuntan al humorista puesto que ha sido funado durante estos días por tres de sus expololas. De hecho, lo acusaron de ser una persona violenta.

“Nunca me golpeó físicamente pero me disminuía de una forma”, aseguró Sofía Lobos en una conversación con el sitio web de AR.

PUBLICIDAD

“Aparte él cuando se enoja, no es de los que son capaces de decir tranquilamente una respuesta. Él lo que busca es defenderse en vez de empatizar con los sentimientos míos (...) Es de los que le pega a la muralla, le pega a los mesones”, expuso sobre Diego Urrutia.

El mensaje de Sofía Lobos a Carla Jara

En el programa de farándula de Zona Latina, “Que te lo digo”, se contactaron con Sofía Lobos después de esta indirecta de Carla Jara. Ella quiso enviarle un mensaje a la panelista de “Buenos días a todos”, quien supuestamente estaría pasando por un mal momento con Diego Urrutia.

“Yo no te conozco ni tú, pero quizás ahora me conoces como yo te conozco a ti. Lo que sé de ti es que eres una gran mujer, no quiero que pienses que me estoy comparando, o que estoy atacando con lo que estás teniendo ahora con el Diego. Si no que simplemente lo que estoy haciendo es contar lo que viví. Tómalo o déjalo, es cosa tuya. Vive tu vida porque yo estoy viviendo la mía”, partió señalando.

“Pero, yo sé que la pasaste mal, yo también la pase mal. La pasé tres años mal, tres años que me estuvieran cagando mentalmente y psicológicamente. Literalmente me cagaron, él me cagó varias veces. No quiero que pases por lo mismo que yo pasé porque es penca. Nadie merece pasar por lo que yo pasé y tú estás con la persona que yo la pasé mal (...) Mereces mucho más que esto”.