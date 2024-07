Latife Soto advierte que Parived le realizó “magia negra” a Tonka Tomicic y que “ella no lo sabe”

Este lunes, Latife Soto advirtió a través de sus cartas que Marco Antonio López, más conocido como Parived, habría utilizado magia negra en contra de la famosa animadora Tonka Tomicic.

Esta sorprendente revelación fue dada a conocer durante una entrevista con la emisora FMDOS, donde la clarividente detalló cómo esta oscura influencia podría estar afectando la vida de la presentadora de televisión.

Latife Soto, quien se ha ganado un nombre en el mundo del esoterismo por sus constantes lecturas y predicciones, explicó que las cartas le mostraron una inquietante imagen sobre la relación entre Parived y Tonka. “Lo que veo en mis cartas es que él utilizaba temas de magia negra, con distintos motivos. Es parte de su mundo esotérico y su filosofía de vida”, afirmó Soto durante la entrevista.

“No solo realiza magia negra con ella. Él puede dominar a quién él quiera, (la magia) viene de otra vida”, añadió la vidente.

La mentalista también advirtió que este tipo de prácticas no son tan inusuales como se podría pensar. “Mucha gente practica esto y son pocos los que lo saben”, indicó, dejando entrever que la influencia de la magia negra puede estar más extendida de lo que comúnmente se cree.

Sin embargo, Soto destacó que en el caso de Parived, sus hechizos son especialmente poderosos y efectivos, indicando que “sus hechizos son fuera de lo normal y de gran alcance”.

En cuanto a Tonka Tomicic, la situación parece ser aún más preocupante. Latife Soto señaló que la ex Miss Chile podría estar completamente ajena a esta influencia negativa sobre su vida. Según Soto, esto podría estar causando una serie de infortunios en la vida de Tomicic, afectando tanto su carrera profesional como sus relaciones personales.

“Ella no sabe. Es de las personas que no se dan cuenta de las cosas, pero les pasan muchas cosas negativas y pierden mucho en lo material. Los afectados pierden trabajos, parejas, familias, amigos, etc. Y ellos jamás sabrán que les hicieron algo”, explicó la médium.

La tarotista concluyó su revelación con una nota de esperanza, sugiriendo que Tomicic aún podría liberarse de esta oscura influencia. “En las cartas me salía que ella quiere estar liberada de este proceso para poder trabajar y volver a rearmarse con su vida”, expresó.