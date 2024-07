“Llamaba al Paul para molestarlo”: Faloon Larraguibel revela actitud de Karol Lucero tras terminar por “infidelidades”

“Él fue mala onda”, “se burló mucho tiempo”, “me quería hacer la vida imposible”. Con esas palabras la exchica Yingo, Faloon Larraguibel, se descargó al interior del reality ¿Ganar o servir? contra su expareja Karol Lucero.

Fue durante una conversación que mantuvo con el argentino Luis Mateucci, cuando comentó la actitud que tuvo el animador con ella cuando pusieron fin al romance, producto de las supuestas infidelidades que él habría cometido.

“Duramos como cinco años juntos, pero terminamos igual por infidelidades. A mí me llegaban muchos mensajes, fotos. Muchos ‘oye, estuve con él. Nunca él me dijo que me había engañado, sino que yo dije ‘ya, sabí que no, se acaba’, pero él al mes empezó con otra mujer”, contó la exanimadora de Zona Latina.

Pero, eso no fue todo. Puesto que desclasificó la conducta poco amistosa que habría tomado contra ella, el influencer conocido como Karol Dance.

“Él fue mala onda porque nosotros nos topamos en una fiesta y él ponía canciones y animaba, y decía ‘por la ex no se llora, uno la reemplaza’; y estaba la otra y todo el mundo sabía que nosotros estábamos y era como ‘waa, mira está la Faloon acá’. Se burló mucho tiempo”, reveló.

Finalmente, contó que la mala onda llegó incluso hacia su exmarido y padre de sus hijos, Jean Paul Pineda, a quien supuestamente llamaba por teléfono para molestarlo.

“Después, cuando yo me puse a andar con el Paul, llamaba al Paul para molestarlo (...) me quería hacer la vida imposible”, sentenció, consignó La Cuarta.

Karol sobre Faloon

Tiempo atrás, durante una transmisión en vivo, el exintegrante de “Yingo” fue emplazado sobre los dichos de su expareja. “Faloon dijo que no quería verte más, ¿Qué opinas?”, lo instaron a pronunciarse.

Karol explicó que “voy a mantener una postura que siempre he tenido respecto a mis exparejas”.

“Nunca hablo de ellas, guardo los mejores recuerdos. Respeto todo lo que puedan decir, opinar, pero no me refiero a ellas”, aclaró.

“Nunca he hablado de Faloon, de Natalia, de la Cata. Creo que no corresponde”, indicó, sin añadir más sobre el tema.