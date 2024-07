“La más rápida del Oeste”: Carlyn Romero y Miguel Martínez se dan el primer beso en Gran Hermano y generan revuelo

Las pasiones ya estallaron en Gran Hermano y Carlyn Romero dio su primer beso en la casa, lo cual no ha pasado desapercibido por los televidentes, quienes la tildaron rápidamente de “desesperada”. La ex novia del cantante urbano DrefQuila, quien había mostrado una notable química con el español Miguel Martínez, protagonizó este momento de intimidad, desatando una ola de reacciones en redes sociales.

Este evento llega después de varios días de creciente tensión y química entre los participantes. Anteriormente, durante una actividad en la casa, Carlyn había ofrecido besos a sus compañeros, Sebastián Ramírez y Felipe. Sin embargo, la conexión entre Carlyn y Miguel, parece haber sido más fuerte. Tras una serie de cariños y abrazos, la venezolana finalmente dio el paso y besó al español, inaugurando así las relaciones románticas en el programa.

“Soy humana y me encantan las caricias”, señaló más tarde Carlyn a su compañera Camila Andrade, dejando en claro que solo busca disfrutar su tiempo en el reality. Incluso, la ex Top Chef Chile comentó sobre una conversación que tuvo con Miguel, donde le expresó su intención de no buscar “nada serio” durante su estancia en el programa. “Solo quiero pasarlo bien”, afirmó enfáticamente Carlyn.

Como era de esperar, el beso entre Carlyn y Miguel desató una serie de reacciones en redes sociales. Los espectadores no tardaron en expresar sus opiniones, criticando su aparente rapidez en formar un vínculo romántico. Comentarios como “La más rápida del oeste”, “Ni el Bambino se atrevió a tanto”, y “Carlyn está desesperada por tener una relación” inundaron las plataformas digitales.

Sin embargo, hubo otros que defendieron a la pareja, especialmente a la venezolana, señalando que las críticas eran “machistas”.