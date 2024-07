“Lo terminé odiando”: Nueva integrante de Gran Hermano revela mala experiencia amorosa con Pailita

Si en la primera temporada de Gran Hermano, Skarlet Labra habló de su relación amorosa con Pailita, la cual definió como dulce y agraz, ahora en la segunda edición del reality de CHV, una nueva jugadora también desclasificó cómo fue su romance con el cantante urbano. Aunque, en esta ocasión, al parecer solo fue agraz.

Se trata de la influencer Daniela Bravo de 27 años, oriunda de Las Condes, quien aseguró que no fue una buena experiencia su breve amorío con Pailita, según contó a una de sus compañeras al interior de la casona en Argentina donde se graba el programa de telerrealidad.

Todo partió cuando una de las participantes le preguntó directo al grano si “¿te comiste al Pailita?”. Ahí, Daniela aclaró que fue algo superficial, pero que le dejó un sabor amargo.

“Fue una huea, yo lo terminé así como odiando. Pensé que era tela al principio al principio era muy tierno... (Pero) me basureó, fueron muchos comentarios súper hueones de él hacia a mí”, desclasificó.

Ante esto, la otra jugadora, le preguntaba si él andaba “en la nube”, como dando a entender un aire de divismo.

Daniela Bravo destroza a Pailita

“(Tenía) Comentarios todo el rato como bajándote”, respondió, agregando que incluso Pailita se habría entrometido en su celular para enviar una historia a otro amigo de ella.

“Hubo un rumor que Pailita había mandado mi historia de mejores amigos, yo subí la historia y le llegó al Aqua, y el Aqua me dice a mi ‘oye subiste esta huea’ y a mi me dijeron que había sido Pailita, y le pregunté ‘oye fuiste tú’. Y me dijo, ‘qué huea, yo no te sigo’”, reveló, dando cuenta de una actitud a la defensiva del joven artista urbano.

Finalmente, Daniela recalcó que el cantante “siempre (estaba) agrandándose. Yo pensé que era más galán, pero me respondió casi como ‘quién eres tú’. Fue muy humillante. De hecho, al principio fue así, muy tierno y muy tela, pero después... Fueron muchos comentarios que no solo yo noté, mi hermana también. Muchos comentarios desubicados, es muy estrella”, lo criticó.