“Mejor ladrón conocido que ladrón por conocer”: Daniela Aránguiz confiesa que prefiere a Jorge Valdivia antes que a Luis Mateucci

La popular figura televisiva Daniela Aránguiz, se sinceró sobre su vida amorosa en una entrevista exclusiva con Yamila Reyna en su recién estrenado programa de YouTube “Haciendo Mach”. Durante una conversación relajada y reveladora, Aránguiz habló de su divorcio con el exfutbolista Jorge Valdivia, así como de sus relaciones pasadas y su polémica con Maite Orsini.

Durante el programa, la exmekano no dudó en responder con franqueza las pícaras preguntas de Reyna. Incluso, la trasandina se atrevió a preguntarle a quién prefiere: “¿Jorge Valdivia o Luis Mateucci?”.

La respuesta de Aránguiz no dejó de sorprender. Sin pensarlo mucho y con sinceridad aseguró que sigue prefiriendo a Jorge Valdivia sobre otras de sus exparejas, incluso por sobre el argentino Luis Mateucci.

“Yo creo que Jorge. Mejor ladrón conocido que ladrón por conocer”, afirmó Aránguiz con seguridad, dejando claro que su historia con Valdivia aún tiene un lugar especial en su corazón, pese a toda la polémica que los ha envuelto desde el términos de su matrimonio.

Pero esta no fue la única confesión que llamó la atención. En el mismo espacio Aránguiz debió responder si se involucraría o no con la pareja de una amiga. Su primera respuesta fue que jamás lo haría, sin embargo, tras pensarlo mejor, dejó entrever que si tendría algo más que una amistad con Fabio Agostini, quien tuvo un pasado romance con su amiga Pamela Díaz, por lo que sus declaraciones no dejaron de sorprender.

Otro de los temas candentes abordados en la entrevista fue su relación con otros futbolistas. Daniela Aránguiz fue tajante al afirmar que nunca se sintió atraída por los compañeros de equipo de Valdivia, aunque confesó que varios jugadores se le insinuaron durante su matrimonio. ”Varios jugadores se me tiraron estando casada con Jorge”, agregando que entre estos pretendientes “había un campeón del mundo”, reveló, según consignó Lima Limón.

Según anunció Yamila en su Instagram, el capítulo se estrenará este miércoles a las 20:00 hrs.