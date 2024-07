Tras meses viviendo juntos: Skarleth Labra y Jorge Aldoney confirman cambio radical en la relación

Fueron la pareja más querida de la primera temporada del reality Gran Hermano Chile. Tras salir del encierro continuaron el romance y se fueron a vivir juntos. Pero, tras continuar la convivencia que tuvieron en Argentina, Skarleth Labra y Jorge, decidieron continuar el amorío, pero puertas afuera, viviendo cada uno en su propia casa.

Así lo contaron a través de un live de Instagram, explicando los motivos que los llevó a tomar la radical decisión, pensando en el bienestar de la pareja.

“Vivimos juntos, pero ya no vamos a vivir juntos”, contó Skarlet ante la pregunta que les hizo un seguidor. “Sí, Merengue se va ir a vivir solita”, complementó el galán.

Ante esto, la expareja de Pailita, una de las más jóvenes que estuvo en el reality, dio a conocer los motivos para querer vivir sola.

“Cuando uno vive junto, lo que pasa es que, te ves en la mañana, te ves en la noche, te ves tantas veces que no ocupas tiempo de calidad con la persona. No te vas a comer un helado, no te vas a una cita...”, ejemplificó.

Información que entregaron a sus seguidores, pero mostrándose muy románticos y con el amor a flor de piel. Como si recién hubiesen salido del reality.

Rumores de quiebre

Fue en el mes de abril cuando surgieron los primeros rumores de un posible quiebre, los cuales fueron desmentidos por Skar.

En cada publicación y en sus historias, los seguidores de Skarleth expresaban su curiosidad sobre la relación con Jorge, señalando la falta de apariciones juntos y especulando sobre una posible separación.

Para disipar las dudas, Skarleth no dudó en confirmar que la relación con Jorge sigue en pie. En respuesta a una pregunta directa en sus historias sobre si habían terminado, la joven fue concisa: “No”.

Posteriormente, otra seguidora expresó su confusión respecto a los rumores de ruptura, a lo que Skarleth respondió compartiendo una foto junto a Jorge, indicando que tampoco entendía la situación. “Yo tampoco entiendo nada”, escribió la joven en una de sus historias de Instagram.