“Me dijo muchas cosas irreproducibles”: Faloon Larraguibel cuenta la firme sobre su gran pelea con Oriana Marzoli en “¿Ganar o Servir?”

Faloon Larraguibel recordó uno de sus momentos más polémicos dentro de la casa de “¿Ganar o Servir?”, en donde protagonizó una fuerte pelea con Oriana Marzoli durante.

A través de su cuenta de Instagram, la participante del reality de Canal 13 contó la firme sobre esta situación y reveló que fue más fuerte de lo que se mostró en la pantalla chica.

Cabe recordar que todos y todas los jugadores del espacio ya se encuentran en Chile tras tres meses de encierro y varios de ellos ya retomaron el control de sus redes sociales, entre ellos la exchica Yingo.

En ese contexto, es donde Faloon utilizó su cuenta de Instagram para contar su versión de aquel momento que se vio en los primeros capítulos.

“Le pedí a ella que me pasara una piedra pómez en el pie. Obviamente, se pasa por la planta para sacar las durezas, pero simplemente lo quería hacer para molestarla”, comenzó explicando la exconductora de Zona Latina, según consignó Página 7.

“Me la pasa por el empeine, los dedos, las uñas. Eso me estaba lastimando, entonces le digo una y otra vez (...) Me sacó hasta el esmalte de uñas, me la pasó súper fuerte”, añadió.

En esa línea, Faloon aclaró que “cuando logro sacar mi pie, ella dice que yo le pego una patada. Eso no es así, no se ve que le pego ninguna patada. Además, me trata de agresiva y ordinaria por el simple hecho de haber sacado mi pie y haberme defendido”.

Fue más fuerte

Asimismo, Larraguibel aseguró que Oriana tiene un rol dentro de la casona y es generar este tipo de contenido. “Ese es su papel, tratar de dar vuelta la situación. Sus garabatos son bastante fuertes, no se pueden mostrar en televisión, me dijo muchas cosas irreproducibles”, aseguró.

De acuerdo a las palabras de la comunicadora, la española fue más allá. “El sacar cosas de afuera, de tus hijos. Eso lo hizo antes de esta situación incluso”, concluyó.