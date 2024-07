“Con pistola”: Daniela Bravo realiza grave acusación contra Ignacia Michelson en Gran Hermano

Sacando todos los trapitos faranduleros al sol. Así se encuentra la participante de Gran Hermano 2, Daniela Bravo. Sí días atrás realizó acusaciones contra el cantante Pailita, a quien trató como un hombre humillador cuando estuvieron en pareja, ahora se lanzó contra Ignacia Michelson.

Todo partió cuando reveló que la golpeó en una fiesta, puesto que había hablado mal contra ella y su hermana. Pero, también dio a conocer un hecho con armas donde la Reina Bella estuvo involucrada.

“Yo le pegué, porque la hue... andaba hablando de mi hermana que era lesbiana, que no lo es. Y que si fuera, da lo mismo. Y que yo era put..., que andaba haciendo hue..., no sé qué y le pegué en una fiesta”, contó a los demás compañeros de encierro.

Pero, previamente, había contextualizado que Michelson era parte de su grupo de amigos, pero fue marginada por “tóxica” y peligrosa.

“Se puso a discutir con mi mejor amigo y llegó a las armas la hue..., de parte de ella. Ella ofreció armas. Fueron a buscar a mi mejor amigo con pistola a la fiesta. Fue una estupidez, un roce que tuvieron y terminó así. Después de eso todos nos alejamos, la sacamos del grupo y la hue... empezó a hablar puras hue..., a tratar de armar cahuines entre todos. Una hue... tóxica cul...”, comentó Daniela.

Tras ello, Daniela Bravo contó que fue ella quien finalmente le puso los puntos sobre las íes a Michelson y terminaron peleando “como estúpidas”, porque hablaba a sus espaldas.

“Al final le terminé parando los carros yo y ahí empezamos a pelear como estúpidas”, cerró Bravo.

Daniela y Pailita

Todo partió cuando una de las participantes le preguntó directo al grano si “¿te comiste al Pailita?”. Ahí, Daniela aclaró que fue algo superficial, pero que le dejó un sabor amargo.

“Fue una huea, yo lo terminé así como odiando. Pensé que era tela al principio al principio era muy tierno... (Pero) me basureó, fueron muchos comentarios súper hueones de él hacia a mí”, desclasificó.

“(Tenía) Comentarios todo el rato como bajándote”, respondió, agregando que incluso Pailita se habría entrometido en su celular para enviar una historia a otro amigo de ella.

“Hubo un rumor que Pailita había mandado mi historia de mejores amigos, yo subí la historia y le llegó al Aqua, y el Aqua me dice a mi ‘oye subiste esta huea’ y a mi me dijeron que había sido Pailita, y le pregunté ‘oye fuiste tú’. Y me dijo, ‘qué huea, yo no te sigo’”, reveló, dando cuenta de una actitud a la defensiva del joven artista urbano.

Finalmente, Daniela recalcó que el cantante “siempre (estaba) agrandándose. Yo pensé que era más galán, pero me respondió casi como ‘quién eres tú’. Fue muy humillante. De hecho, al principio fue así, muy tierno y muy tela, pero después... Fueron muchos comentarios que no solo yo noté, mi hermana también. Muchos comentarios desubicados, es muy estrella”, lo criticó.