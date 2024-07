“Cuando defiendes figuras violadoras de DDHH”: Nicolás Copano nuevamente lapida a Claudio Reyes

Este miércoles el periodista Nicolás Copano abordó las declaraciones que emitió acerca del humorista Claudio Reyes, quien falleció el sábado pasado a causa de un paro cardíaco, oportunidad en que lo describió como “basura humana”.

“¿Quién quería ser amigo de esa basura humana? Era una mala persona”, señaló este martes Copano con respecto a Reyes.

Pues bien, en su podcast “Turno”, el comunicador volvió a opinar sobre el comediante y las repercusiones de sus palabras iniciales, luego de que el video con estos dichos se viralizara. De partida, Copano aclaró nuevamente que su juicio acerca de Reyes trascendía la condición política del actor. En este sentido, dio como ejemplo que Yamila Reyna emite un programa por su canal de YouTube (”Haciendo Match”) y que la figura televisiva manifestó sus condolencias por el deceso del intérprete del Huaso Clemente.

“Se vanagloriaba de ser papito corazón”

“En Chile se dice que todos los muertos son buenos, eso es lo primero. El día en que yo me muera, van a hablar puras cosas buenas. Y eso de que no hablemos de la persona que no está, está basado sólo en la superstición, como yo no creo que los fantasmas existan, ni tampoco la pelotudez del karma (...) Yo quiero hablar de la condición humana del señor Reyes, que no tiene que ver con su condición política”, aclaró de entrada.

Tras estas palabras, indicó que Reyes era un “papito corazón” y que se ufanaba de serlo.

“Claudio Reyes, más allá de cualquier cosa, a mí me parece que estaba escaso de conexión con la humanidad, desde el punto de vista que en sus entrevistas se vanagloriaba de ser papito corazón. Entiendo en todo caso por eso gente como Sebastián Eyzaguirre y toda la banda de Sin Filtro-Radio Agricultura, solidarice con ellos...”, argumentó el periodista.

De todos modos, el responsable de Canal Copano se refirió a una situación política, señalando que Reyes era pinochetista, defendió a violadores de los Derechos Humanos, emitió declaraciones transfóbicas y difundía noticias falsas sobre la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

“Yo creo que no da para convivir cuando defiendes figura violadoras de DDHH como Álvaro Corbalán, tampoco es bueno ser difusores de noticias falsas, con un tal Ricky, donde difundían noticias falsas de la alcaldesa Irací Hassler y nunca se arrepentía, planteando “lo que le hagan a esa, es poco””, arrojó sobre el tapete de discusión.

“Humanamente, me parece que el adjetivo que planteé no está lejos”, advirtió el hermano de Fabrizio.