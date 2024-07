Sin compasión: Nicolás Copano se lanzó sin filtro contra fallecido comediante Claudio Reyes

Como “basura humana”. De esa forma el periodista Nicolás Copano se refirió al fallecido comediante Claudio Reyes, quien murió el pasado sábado en la noche a los 64 años de edad, tras sufrir un infarto mientras compartía en el cumpleaños de un amigo.

Fue durante el programa de noticias en el nuevo canal de Youtube Turno, que el hermano de Fabrizio Copano expresó su dura opinión respecto al actor.

Todo surgió al comienzo del capítulo, donde también participó Yamila Reyna, cuando el periodista bromeó que no pudo ser amigo de Claudio Reyes, porque, “se murió”, dijo a modo de chiste cruel.

“Entre las cosas que no logre, no logré ser amigo de Claudio Reyes, se murió...”, dijo burlesco, luego que la anfitriona del espacio comentara las distintos fallecimientos que habían ocurrido esos días, como la sensible partida de la madre de Gary Medel y el atentado de Donal Trump.

Tras ello, Nicolás sin pelos en la lengua, volvió a la carga contra el intérprete de Charly Badulaque y sus cachorritas.

“¿Quién quería ser amigo de esa basura humana? Era una mala persona”, fueron parte de sus descargos, que se suman a las críticas que realizó el animador de Mucho Gusto José Antonio Neme, quien tampoco tuvo buenas palabras para el difunto artista.

Neme contra Claudio Reyes

“(Claudio Reyes) tenía opiniones bien odiosas. Discúlpenme, pero de mí se burló públicamente sin que yo ni siquiera lo conociera, y a mí esas cosas no se me olvidan”, comenzó señalando Neme desde el set del matinal.

En ese contexto el periodista continuó: “Yo sé que tenemos en Chile una cultura de que todo muerto es bueno y está muy bien, yo respeto la muerte. Perdón lo franco, pero a mí esas cosas no se me olvidan”.

Enseguida, Karen Doggenweiler, coanimadora del programa, también intervino para contextualizar la situación, explicando que en los últimos años, Claudio Reyes había participado en diferentes espacios compartiendo sus opiniones políticas.

“Una cosa es que uno tenga opiniones políticas distintas, cualquiera puede tener la opinión que quiera y expresarlo, otra cosa es burlarse y hacer caricaturas”, sostuvo Neme tras la intervención de su colega.

En esa misma línea profundizó en sus sentimientos hacia Reyes, recordando un episodio particular: “Yo no lo conocí, jamás me crucé con él y de repente aparece preguntando que por qué Mega no me despide, que cómo me tienen en este programa. Eso yo no se lo perdono”, indicó.