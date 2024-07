A los 64 años muere el actor y comediante Claudio Reyes

El fallecimiento del comediante chileno, Claudio Reyes Norambuena, se confirmó en horas de esta madrugada. El actor de personajes como “Charly Badulaque” y el “Huaso Clemente” falleció a los 64 años, según informó T13.

De acuerdo a la información proporcionada por cercanos a la familia, el actor falleció alrededor de las 23 horas del sábado producto de un infarto mientras se encontraba celebrando el cumpleaños de un amigo.

La muerte del actor fue confirmada al medio por el alcalde de Longaví Cristián Menchaca y el hermanastro de Claudio Reyes, Cristian Garcés Norambuena, quienes lamentaron el deceso del comediante.

Carrera

Claudio Reyes inició su carrera a mediados de la década de los ochenta cuando fue parte de teleseries como “La Torre 10″ y “Bellas y Audaces”. En los años noventa, en tanto, llegó al programa Jappening con ja donde se hizo famoso por los innumerables personajes que interpretó durante su permanecia en el programa.

Personajes como “Clementina”, “Tutín” y “Chalo”, fueron otros de las famosas interpretaciones que guiaron a Claudio Reyes al reconocimiento nacional.

Además de la comedia, Reyes se dedicó a la política, siendo elegido concejal por Puente Alto por la UDI en el período 2004-2008.

Claudio Reyes reveló en el programa Not News con Nicolás Larraín, el año 2023, que había sufrido un infarto, relatando el complejo problema de salud que había sufrido unas semanas antes.

“Tengo enfermedades de base: hipertensión, diabetes, que fue lo que influyó, según dijo el doctor”, explicó en aquel entonces. “Ese día domingo fui a hacer deportes, llegué, me bañé, me senté a almorzar y me empecé a sentir como el loli. Me dolía todo. Es una cosa que no se puede explicar. Pensé que era la comida, la deje a un lado, y me voy sintiendo más mal y más mal”, relató.