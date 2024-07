Ignacio Lastra cuenta su verdad y le responde a Julia Fernandes: “¡Siempre reconocí que fui el causante del accidente!”

Julia Fernandes, quien está ahora apareciendo en pantalla de Canal 13 en el reality ‘Ganar o Servir’, hizo fuertes declaraciones sobre su expareja, Ignacia Lastra, cuando sufrieron un grave accidente de tránsito y que dejó al modelo con un 80% del cuerpo quemado.

Fue en conversación con su amiga Lisandra Silva, en el podcast OpenMic, donde reveló la intencionalidad que tuvo Lastra para atentar contra su vida. Situación que tras el choque revirtió, salvándola de las llamas y quedando totalmente quemado, por lo cual ella le agradeció en su momento pero después entendió que él era el culpable y no su “salvador”.

“Yo vi un hombre que, después que tomó una decisión de este choque, vi un hombre que estaba dispuesto a salvarme...me costó mucho entender que él fue el causante”, precisó la brasileña.

Según contó, fueron los celos, la rabia y el alcohol que cegaron a Ignacio Lastra y comenzó a conducir a más de 200 kilómetros por hora en Providencia, pasándose tres luces rojas del semáforo, a eso de las 11 de la noche, horario donde aún pasaba gran cantidad de vehículos.

Un detalle que ella descubrió gracias a las cámaras de seguridad que le mostraron los carabineros tiempo después, fue que el auto de Lastra se volcó puesto que chocó en la punta del otro vehículo. Lo que ella interpretó como una acción deliberada, para que el impacto se hubiese producido justo en la puerta del lado de ella.

Lastra se defiende

A través de sus stories de Instagram, Lastra aseguró: “Hola cabros, ¿cómo están? Oye, hago un video para responder un poquito lo que ha sido este revuelo del videito que se subió a redes sociales”.

“Les quiero comentar. Llevo siete años, siete años recibiendo ataques, siete años de que se agrega una cosa, de que soy el más malo ¡Yo siempre reconocí que me equivoqué; siempre reconocí que fui el causante del accidente; siempre reconocí que me equivoqué; siempre reconocí que la cagué”, precisó.

“Nunca he sido un hueón que se ande victimizando en la vida, nunca jamás. Nunca he buscado el victimismo. Así que me cargan las personas que andan así”, sumó.

“Recordarles que fui juzgado, que estuve en tribunales, de que me condenaron. Han pasado 7 años, así que eso. Cada uno que piense lo que quiera realmente. No puedo convencer a nadie, las personas también pueden decir lo que quieran, somos todos libres, realmente no saben que tiran caca por tirar y todos se ven como perfectos y nadie es perfecto en la vida”, concluyó.