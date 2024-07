Gissella Gallardo le recordó a Yamila Reyna un desagradable comentario sobre ella

Los verdaderos motivos de su salida del “Buenos Días a Todos” fueron expuestos por Yamila Reyna durante una visita al programa “Sígueme”, en conversación con el panel.

PUBLICIDAD

Fue en la edición del miércoles 17 de julio del programa de TV+ donde la argentina explicó que recibió una serie de objeciones tras liderar el matinal de TVN cuando María Luisa Godoy estuvo de vacaciones.

En este escenario, Gissella Gallardo, panelista de “Sígueme”, le hizo notar, a la vez que reconoció, una antigua molestia sentida con la actriz a raíz de un comentario deslizado en pantalla.

“No será que esta gente que tú crees te tiraba mala onda o te hizo la cama, se sintió por algún comentario tuyo. Como eres comediante, tiras la talla, que a veces no es tan chistoso, porque me pasó personalmente”, confidenció Gallardo.

“Como que tu señora te debe perseguir”

“No te conocía ni nada. Mauricio fue una vez a un pódcast contigo y Pedro Carcuro”, contó, al tiempo que Yamila manifestó su sorpresa al darse cuenta que se trataba de “Gisse”.

Luego, la licenciada en comunicación social relató más detalles de la broma que le causó un cierto escozor en su momento.

“Textualmente no me acuerdo, pero fue algo como ‘el GPS de tu señora’. Algo así”, señaló la panelista de “Sígueme”. La exrostro de TVN indicó que no recordaba ese chiste sobre ella.

PUBLICIDAD

“Sí, tú. Es más, estaba con mis niños y la Agustina, la mayor... fue en este pódcast con Pedro Carcuro y Mauricio en TVN”, precisó Gallardo. “Como que tu señora te debe perseguir, te debe haber puesto el GPS”, añadió.

Al respecto, Yamila comentó que “claro, porque él era terrible”. “Voy a revisar ese capítulo de nuevo y te pido disculpas si dije algo que te molestó”, le expresó la también comediante. Asimismo, la trasandina indicó que le había encantado cuando Mauricio Pinilla, exmarido de Gissella, había hecho las paces con ella.