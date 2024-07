Yamila Reyna anunció su nuevo proyecto tras su salida de TVN: “Estoy nerviosa, ansiosa y hasta con ganas de llorar”

Este año quien una vez fue la gran revelación de TVN, se quedó sin proyectos en el canal estatal y terminó saliendo de la señal: se trata de la comediante argentina Yamila Reyna, quien animó por temporadas el matinal “Buenos días a todos”, y fue el rostro principal de “Hoy se habla”.

Cuando fue invitada en el programa de Chilevisión, “Podemos Hablar”, reflexionó sobre su salida de TVN. “El proyecto en el cual yo iba a estar, que era el próximo prime del canal, no se iba a realizar por ahora… y yo estaba con la necesidad de hacer mis proyectos, de hacer lo mío. No podía avanzar en nada porque yo me debía al canal. Llegamos a un acuerdo y me fui”, reveló.

A pesar de quedarse sin canal, fue una bendición disfrazada. “Hoy por primera vez después de mucho tiempo, siento que lo tengo todo. Volví a mi carril de lo que sé hacer, que es el humor. Voy a poder sacar proyectos propios que no había podido hacer por falta de tiempo, y creo que eso me tiene muy contenta también”, concluyó.

#HaciendoMatch

Este domingo, Yamila Reyna anunció su nuevo proyecto que lleva meses en construcción, su podcast que emitirá en Youtube, “Haciendo match”, el cual se centrará en el nuevo capítulo de su vida. “Mañana parte una nueva aventura en mi vida y ¡espero que en la de ustedes también! ‘#HaciendoMatch’. Mi primer videopodcast, una idea que venía hace tiempo con ganas de hacer, ¡mañana sabrán un poco más!”, dio a conocer.

“Solo puedo decirles que estoy nerviosa, ansiosa y hasta con ganas de llorar, porque si supieran todo el trabajo y el amor que le pusimos ¡Uf! ¡Así que deseo con el alma que lo disfruten y lo arropen junto a mí! ¡Mañana 12am lanzamos el comienzo de este nuevo sueño!”, terminó el anuncio.

Yamila fue felicitada por diversos colegas como León Murillo, Pamela Leiva y Belén Mora. De igual forma, rostros como Mariela Montero, Luis Jara, María Elena Dressel y Rodrigo Herrera expresaron sus buenos deseos a la cordobesa.

Comentarios en publicación de Yamila Reyna Captura: Instagram