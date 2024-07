Karol Lucero se defendió de las acusaciones de Faloon Larraguibel en “Ganar o servir”: “Yo le presté el dinero y terminamos...”

Esta semana, la animadora Faloon Larraguibel recordó su mediática relación con Karol Lucero, a quien conoció durante su época en el programa juvenil “Yingo”. Ella habló con Luis Mateucci sobre el comunicador en el reality de Canal 13, “Ganar o servir”.

“Duramos como cinco años juntos, pero terminamos igual por infidelidades. A mí me llegaban muchos mensajes, fotos. Muchos ‘oye, estuve con él. Nunca él me dijo que me había engañado, sino que yo dije ‘ya, sabí que no, se acaba’, pero él al mes empezó con otra mujer”, contó.

“Él fue mala onda porque nosotros nos topamos en una fiesta y él ponía canciones y animaba, y decía ‘por la ex no se llora, uno la reemplaza’; y estaba la otra y todo el mundo sabía que nosotros estábamos y era como ‘waa, mira está la Faloon acá’. Se burló mucho tiempo”, reveló.

“Después, cuando yo me puse a andar con el Paul, llamaba al Paul para molestarlo (...) me quería hacer la vida imposible”, aseguró Larraguibel.

La respuesta de Karol Lucero

El animador reaccionó a estas declaraciones en su programa “Un Día+” tras ser consultado por éstas por sus compañeros. “Me sorprendió en particular eso que ‘intentó hacerme la vida imposible’. A mí no me gusta referirme igual a este tipo de situaciones”, comenzó a contar.

“Terminamos efectivamente hace más de 12 años, más de una década, donde yo nunca he hablado de ella a menos que me hayan preguntado, o ella se haya referido a mí que, de hecho, tiene que haber sido solo en el último año. Sin embargo, creo que hay cosas que no me gustaría dejar pasar”, añadió.

Fueron por punto, y le consultaron a Karol sobre si es verdad que llamó a Jean Paul Pineda, y antes de responder ofreció disculpas a la familia de Faloon ya que para aclarar este punto, iba a tener que revelar algo de la intimidad de ellos.

“Yo efectivamente lo llamé en una oportunidad porque recibí una interpelación que decía: ‘Oye, por qué estás llamando a Faloon, deja de molestarla’, y yo dije ‘acá hay algo que parece que él no sabe y lo voy a dejar en claro’ y efectivamente lo llamé”, recalcó.

“Mi expareja me había pedido dinero prestado para ayudar a su papá, que estaba en una situación un poco complicada, era una situación familiar. Yo le presté el dinero y terminamos, y después nunca más me llamaron para devolverlo”, reveló Karol. Por esto, la llamó y recibió este reto del futbolista, y se contactó con Pineda para explicarle la situación.

“De ahí me olvidé de la situación, di vuelta la página. No pensé que tenía que estar hablando, explicando esto 12 años después. Ofrezco disculpas a la familia porque quiero que sepan que yo nunca hubiese hablado de esto, que es algo personal y privado, si no hubiese sido interpelado o sacado ahí a colación en un reality show, donde yo no tengo nada que ver”, aseveró.

Lucero comentó que ha sido llamado por la producción del reality para mandar a Faloon, lo cual se negó, pero recalcó que Faloon sigue hablando de él. “Creo que tiene las capacidades cognitivas, profesionales e intelectuales de destacar por otro tipo de cosas, más que con la persona que estuvo hace 12 años en una relación donde fui infiel y lo reconozco, fue un error”, lanzó.

De igual forma, Karol tocó otro motivo detrás del quiebre de su relación. “Cuando ella me plantea que quería ser madre y yo no quería ser papá, nos separamos, nuestra relación no funcionó más. Ella, al año siguiente, ya estaba dando a luz y yo estaba en otra vida, en otra etapa. Me parece sumamente injusto que diga que yo le traté de hacer la vida imposible. Yo tenía otras metas (...) No era compatible, nos separamos”, cerró Karol Lucero.