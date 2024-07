Eduardo Fuentes es el rostro masculino mejor evaluado de los matinales según Cadem: “Aliciente para seguir trabajando”

No cabe duda que, dentro de las figuras de la televisión chilena, Eduardo Fuentes es uno de los hombres con más simpatía, llegada con la gente y actitud empática hacia las personas.

Al menos así lo considera la audiencia, que lo calificó, en una reciente encuesta Cadem sobre animadores y periodistas de la pantalla chica, como el rostro masculino mejor evaluado de los matinales.

Frente a este reconocimiento y feedback de los televidentes, Fuentes se mostró alegre y agradecido. “Me alegra mucho porque es una encuesta seria y es la foto de un momento que nos tiene que servir de aliciente para seguir trabajando”, señaló de entrada acerca del resultado del estudio, en diálogo con Publimetro.

Asimismo, el conductor de “Buenos Días a Todos” indicó que “tomo esta noticia con mucha gratitud también porque responde al trabajo de un equipo sólido detrás que permite que uno se luzca”.

Por certo, el periodista no olvidó de mencionar como parte de la receptividad que demuestra la gente en sus hogares a su compañera en pantalla.

“En ese apoyo está también la complicidad con María Luisa que es una gran compañera, tiene mucho humor, nos reímos mucho, cuestión que yo valoro y agradezco porque no comprendo la vida sin humor y porque estamos cinco horas todos los días ahí codo a codo”, sinceró Eduardo.

Es bastante común disfrutar por las mañanas en el matinal de la estación pública las bromas que suele hacer Fuentes a María Luisa, las cuales ella se toma con muy buen sentido del humor, sabiendo que la gente aprecia esos gestos para iniciar el día por delante.

“Yo viví de allegado con mis papás”

Con respecto a la empatía de Eduardo Fuentes, cabe señalar que en marzo de este año el conductor del matinal de TVN vivió un tenso momento en cámara al dialogar con una dirigenta de la toma en Cerro La Virgen de San Antonio.

El comunicador trataba de hacer entender a la mujer que su postura era extorsiva, amenzando con desmanes mayores ante la falta de respuesta por parte de las autoridades a sus demandas habitacionales.

En un momento, cuando los ánimos estaban bastante caldeados, la dirigenta interpela al rostro de TVN al señalar: “¿Para usted es normal tener que esperar 20 años para una vivienda? Vecinos de nosotros se murieron esperando tener una vivienda, veamos el problema desde el principio”.

Fuentes le respondió que: “Tú me emplazas con algo que me llega de fondo, porque mis papás se murieron esperando que les saliera algún tipo de subsidio para tener una casa (...) pero jamás los escuché decir que se iban a tomar un terreno. Me interpelas con algo que de verdad conozco muy de cerca”.

Posteriormente, el animador agregó que “yo viví de allegado con mis papás (...) Entiendo el drama de muchas de estas familias, pero me parece que entender eso como que el mundo te ha fallado y por lo tanto, te da lo mismo la legislación y todo porque nuestro interés está por sobre todo, es un poco aprovecharse”.