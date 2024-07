Millaray Viera compartió su reflexión tras años de estar en pareja: “Me delegué a mí misma a un segundo plano”

La animadora Millaray Viera fue la gran invitada del último capítulo del estelar de conversación de Chilevisión, “Podemos Hablar”. Su vida personal despierta el interés de las personas, ya sea su vínculo con el actor español, Antonio Banderas, o el estado de su corazón.

Ella actualmente se encuentra soltera, y es la primera vez en sus 36 años de vida que ha durado tanto sin una pareja: lleva un año y nueve meses. Viera contó que pensaba que sabía estar sola, pero de alguna forma u otra, terminaba emparejándose rápidamente con un hombre, con quienes siempre ha tenido una larga relación.

“He logrado genuinamente estar sola, estoy súper bien sola, y te da una libertad heavy. No es de la boca para fuera, me siento súper bien en mi casa sola, con mis dos hijas hacemos un equipo bacán, mi casa es pura buena onda”, agregó.

Lo dejó todo por amor

El animador Julio César Rodríguez realizó una observación sobre su vida amorosa, y aseguró que ella se ha dejado a un lado por cultivar una relación amorosa. Millaray Viera estuvo de acuerdo con esto, y respondió que “durante mucho rato, yo me delegué a mí misma a un segundo plano”.

“Yo creo que era una cosa de inseguridad, no sé bien cómo explicarlo. Me costó tomar las riendas de mi vida. Yo creo que eso pasó cuando cumplí 30 cuando me vino como una crisis de la edad. Miré mi vida y sentí que no estaba haciendo algo realmente por mí, había vivido solamente para los demás”, continuó.

“No me arrepiento igual, siento que en su momento lo hice de corazón. Tomé decisiones en pos de mi familia, de mis niñas, de quién era mi pareja. Llegó un momento en que dije que quería construir algo que fuera mío, aunque sea pequeño y lo empecé a hacer, me puse metas cortitas y al poco tiempo volví a la televisión”, reveló.

JC dio el ejemplo que Millaray estaba el 2008 en Televisa, un importante canal mexicano, trabajo al cual renunció por entablar una relación con Álvaro López. Ella prefirió dejar su carrera, y seguir su romance con el cantante de Los Bunkers.

“Alguno tenía que dar el paso de irse a otro país, no quería ser la Yoko Ono de Los Bunkers. Entonces, dije me voy yo, y ahí renuncié a Televisa. Cosas que no volvería a hacer”, cerró.