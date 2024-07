“12 años y yo sigo en este barco”: Pedro Astorga y Michelle Carvalho protagonizaron romántico momento en “Gran Hermano”

La relación entre Pedro Astorga y Michelle Carvalho sigue dando que hablar dentro de los seguidores de la nueva temporada de “Gran Hermano” Chile, y es que los participantes protagonizaron un romántico momento durante las últimas horas.

Todo comenzó después de la fiesta que tuvo lugar la noche de este sábado, en donde la brasileña propuso jugar a “La Dama y el Vagabundo” entre los jugadores.

Las primeras en iniciar fue Michelle con Alexandra Méndez, más conocida como “La Chama”, quienes mientras comían tallarines quisieron recrear la famosa escena de la película infantil de Disney.

Minutos más tarde, fue el turno de la brasileña con Pedro, quienes a modo de juego se acercaron rápidamente y entre sonrisas concretaron un tierno beso. Este hecho generó una ola de gritos y reacciones entre los demás jugadores, quienes se mostraron felices por la acción de deportista con la influencer.

Este hecho generó una seguidilla de reacciones en las redes sociales, quienes aplaudían este momento puesto que hace más de una década que vienen esperando que Carvalho y Astorga pasen de ser amigos a algo más.

“12 años de diferencia y yo sigo en este barco”; “EL BARCO AÚN NO SE HUNDE: Pedro y Michelle se besaron”; ME VOY A TATUAR ESTE MOMENTO”; “PEDRO NO QUISO CON KARINA Y MICHI LE DIJO “CONMIGO CONMIGO”, “MIS PADRES”; fueron algunos de los comentarios en X.

Las posibilidades de una relación

Cabe recordar que Michelle aseguró que hace bastante tiempo se cerró a la posibilidad de tener un romance con Pedro, esto debido a la diferencia de personalidades.

“Es muy buen chico pero, para mí, como hombre, para yo pololear, besar y acostarme... le falta como personalidad”, expuso en una conversación con Sebastián Ramírez.

“Yo necesito a alguien como hablador (...) y que le guste vestirse bien e ir a eventos conmigo. A él no le gustan esas cosas. A mí me gusta salir, comer afuera, ir al cine, viajar y él tiene muy completo su mundo ya: que es su casa, estar ahí en el campo, viajar y hacer kayak”, explicó en el reality de CHV.